Kdo myje hříbky pod tekoucí vodou, dělá chybu. Houbaři radí 1 jednoduchý postup

Po vydařené výpravě do lesa přijde doma ta méně zábavná část, tedy čištění plného košíku. Spousta lidí sáhne po osvědčeném receptu a hříbky naskládá do dřezu pod proud vody nebo je nechá odmočit v míse s vodou. Právě tím ale houbám nejvíc uškodí. Zkušení houbaři se řídí úplně jiným postupem, který je rychlejší a chuť lesního úlovku zachová.
Houba nasaje vodu jako mycí houbička
Hříbek se chová jinak než jablko nebo brambora. Jeho dužina je pórovitá a vodu do sebe stáhne během chvilky. Když houbu dáte pod tekoucí vodu nebo ji necháte plavat v míse, nasákne podobně jako mycí houbička na nádobí. Ztratí pevnost, na pánvi se pak rozbředne a typická lesní vůně i chuť se vytratí. Jablkům nebo mrkvi voda neublíží, ani když v ní chvíli poleží. Houba je proti tomu mnohem citlivější a vody snese opravdu málo. Rozdíl se ukáže až na pánvi. Houba plná vody pouští šťávu a smaží se pomalu, zatímco dobře očištěný kousek zůstane pevný a provoněný.
Suchý štěteček zvládne víc než proud vody
Ten jednoduchý postup, na který houbaři přísahají, je čištění nasucho. Klobouk stačí jemně oprášit měkkým štětečkem nebo suchým hadříkem a zaschlou hlínu u paty nohy opatrně oškrábat nožíkem. Dobře poslouží i speciální houbařský nůž, který má štěteček rovnou na rukojeti. Nejmenší starost dají hřiby. Drží pevně pohromadě a jejich matně sametový povrch zvládne i důkladnější přejetí kartáčkem. Ať sáhnete po čemkoli, na houbu netlačte. Klobouk snese jen šetrné zacházení, protože se lehce poničí a poškozená místa se pak rychleji kazí. Klouzky mají klobouk pokrytý slizkou blánou, tu je nejlepší sundat nožem, protože by po uvaření zhořkla. Sloupnout svrchní vrstvu se vyplatí i u kozáků a křemenáčů. Kdybyste ji nechali, po tepelné úpravě ztvrdne a houba dostane nevzhledný tmavý nádech.
Přečtěte si také: Ani trouba, ani mikrovlnka. Pizzu z minulého dne ohřejete nejlépe na 1 místě v kuchyni
Čištění se u jednotlivých druhů mírně liší, přehledně to shrnuje následující tabulka:
Druh houby Jak čistit Proč, co jinak hrozí Hříbky jemně oprášit štětečkem nebo kartáčkem pevná dužina, nerozpadají se Klouzky slizkou blánu sundat nožem ponechaná po uvaření zhořkne Kozáci a křemenáči oloupat svrchní vrstvu klobouku jinak po tepelné úpravě ztvrdne a ztmavne Kdy voda přece jen pomůže
Úplný zákaz vody to ale není. Když je houba hodně zanesená pískem nebo má členité záhyby, kam se štěteček nedostane, krátké spláchnutí snese. Nejčastěji se to hodí u lišek, které mají spoustu zakřivených záhybů, kde se drží nečistoty, nebo u václavek. I tady platí jedno pravidlo: pusťte na houbu vodu jen na pár vteřin a hned ji do sucha otřete savým papírem, ať dužina nestihne nabrat vlhkost. Výjimku ale nedělejte u hub, které míří do sušičky nebo mrazáku. Ty se vodou nečistí vůbec, protože zbytečná vlhkost urychlí tvorbu plísně a sušení pak nedopadne dobře.
Přečtěte si také: Ani cibule, ani česnek. Do guláše patří 1 koření, které Maďaři přidávají celá staletí Nejdřív si každý kousek prohlédněte
Než se pustíte do čištění, každou houbu rozkrojte a podívejte se dovnitř. Červi a larvy se rádi schovávají v noze i v klobouku a napadené místo se nožem prostě vyřízne. Houbu, kterou červi prolezli skrz naskrz, která povoluje na dotek nebo se na ní objevil plísňový nálet, už nezachráníte a rovnou ji vyhoďte. Jedna zkažená houba dokáže v košíku nakazit i ty zdravé okolo, takže se vyplatí kontrolovat kus po kuse.
Rozkrojení každé houby odhalí červy skryté v noze i klobouku a zabrání tomu, aby jeden zkažený kousek nakazil celý košík. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Po návratu z lesa neotálejte
Houby patří mezi rychle se kazící suroviny a v teple bytu se v nich růst plísní i mikrobů ještě zrychlí. Nejlepší je pustit se do zpracování co nejdřív, ideálně do jednoho dne od sběru. Pokud musíte se zpracováním pár hodin počkat, dejte houby do chladničky. Poslouží papírový sáček nebo mísa, na jejíž dno položíte savou utěrku. Igelitový sáček i zavřená dóza jim uškodí, protože se v nich úlovek zadusí a rychle podlehne zkáze.
Nejmíň práce dá čištění, které začne v lese
Zkušení sběrači vědí, že polovinu práce mají hotovou dřív, než dojdou zpátky k autu. Hrubou hlínu z nohy a jehličí z klobouku očistí rovnou na místě a houby skládají do košíku kloboukem nahoru. „Vyplatí se rovnat houby do košíku tak, jak rostly,” uvedl pro Living iPrima mykolog Jaroslav Vanča. Spodní strana klobouku s výtrusnicí pak míří k zemi, takže se prach ani drobky nedostanou do rourek a lupenů. A právě odtud se špína odstraňuje úplně nejtíž. Doma vám tak zbyde houby jen dočistit a rovnou zpracovat.
Přečtěte si také: Nejhorší chyba při rozmrazování masa. Dělá ji většina Čechů a ani o tom neví
Zdroje: https://www.leshoubeles.cz/blog/jak-spravne-cistit-houby–nejlepsi-je-zacit-uz-v-lese/, https://living.iprima.cz/naucte-se-cistit-houby-lisky-klouzky-449505, https://www.petitchef.cz/articles/prave-jste-ocistili-cerstve-hribky-jednoduchy-krok-kteremu-se-pred-varenim-rozhodne-vyhnete-aid-42923, https://pestujme.cz/v-cisteni-hub-vetsina-houbaru-chybuje-poznejte-spravny-a-rychly-postup/, https://www.dotyk.cz/magazin/myti-hub-spravne/, https://www.toprecepty.cz/clanky/11990-jak-spravne-ocistit-houby/