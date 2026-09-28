Tenhle hrnec po babičce se dnes na Aukru prodává i za 15 000 Kč. Podívejte se, jestli ho nemáte ve sklepě

Kredenc po prarodičích, bedna někde ve sklepě, poličky ve staré spíži. Přesně tam se u spousty lidí povaluje smaltované a litinové nádobí, kterého se roky nikdo nedotkl. Část z něj má cenu jedné cesty do sběru, o jiné kousky se ale sběratelé perou a umí za ně slušně zaplatit. Rozhodne přitom pár věcí, které při úklidu skoro nikdo neprověří.
Většina hrnců jde za pár set korun, poklady jsou vzácné
Na obyčejném starém nádobí velké jmění nevyděláte. Když si teď otevřete Aukro, uvidíte retro smaltované hrnce kolem dvou až tří set korun, celou sadu klidně za dvě stě padesát a jen výjimečně dražší kus, třeba modrý smalt kolem tří tisíc. Běžný hrnec po babičce se nejčastěji prodá za pár set korun, objemnější hrnce a pařáky se dostanou na pět set až patnáct set.
Vyšší sumy si vyslouží jen kusy, které pro sběratele něco navíc znamenají. Kolik ten váš hrnec unese, napovědí teprve detaily v dalších řádcích.
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Obraťte hrnec a prohlédněte si jeho spodní stranu. Právě sem výrobci razili nebo lisovali svoje označení. U smaltu ho občas nahmatáte jako vystouplý reliéf, jindy ho barevná poleva skoro pohltí a musíte nádobu naklonit ke světlu, aby vystoupilo. Označení ČSSR nebo Made in Czechoslovakia řadí kus do doby společného státu, což každého kupce potěší.
Doma vedou výrobky českobudějovické smaltovny Sfinx a hned za nimi pražské Smaltum. U litinových kotlíků a pekáčů se sleduje totéž, tedy ražba ve spodní části. Bez čitelného loga to má nádobí těžké, protože sběratel nemá jak doložit, odkud a z jaké doby pochází.
Jediné odštípnutí a hodnota padá k nule
Velkou část ceny určuje stav. Smalt je v tomhle ohledu nesmlouvavý. Stačí, aby se poleva odloupla na okraji, plech pod ní chytí rez a z pěkné částky nezbude skoro nic. Proto se staré smaltované nádobí nikdy nedrhne drátěnkou ani ostrými přípravky. Na očištění bohatě stačí vlažná voda a měkký hadřík.
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Litina je mnohem shovívavější. Rez se dá obrousit a povrch znovu vypéct s trochou oleje, takže zrezivělý kotlík rozhodně nepatří do koše. Vážný problém přichází až s prasklinou nebo ulomeným kouskem. Kvůli vysokému obsahu uhlíku je litina tvrdá, ale zároveň lámavá, takže tvrdší pád spíš nepřežije.
Litinový kotlík snese i vrstvu rzi, protože povrch jde obrousit a znovu vypéct. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kompletní sada a vzácný dekor ženou cenu nejvýš
Teprve u výjimečných kousků se dostáváme k částkám, kvůli kterým vznikají titulky. Samostatný smaltovaný hrnek v hezkém stavu a s dobře čitelnou značkou se pohybuje řádově mezi dvěma a pěti tisíci. Bezvadný Sfinx bez jediného šrámu se v dražbě přehoupne i přes šest tisíc. Na úplném vrcholu stojí celé servisy sladěné do jednoho vzoru, hlavně když se k nim dochovala i dobová krabice. Za takovou vzácnost se cena v aukci občas vyšplhá až k patnácti tisícům korun.
Nemalou roli hraje i neobvyklý dekor. Ručně malované figurální nebo lidové motivy táhnou víc než běžné puntíky a proužky. U litiny má obdobný účinek patina, tedy tmavý mastný film zapečený do železa za dlouhá léta u plotny. Pro znalce je to důkaz, že se u ní roky vařilo, a cenu to zvedne.
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S rostoucími cenami se na trhu množí napodobeniny. Pravý starý kus poznáte podle drobných stop ruční práce, poleva má na různých místech jinou sílu a najdete na ní otisky štětce nebo lisu. Kopie z posledních let vypadají naopak až podezřele dokonale, mají uhlazený povrch a rovnoměrnou barvu, kterým chybí jakékoli opotřebení. Napoví také samotná značka. U originálu bývá ostrá a jasně čitelná, u laciné napodobeniny často rozmazaná a mělká.
Nejčastější poznávací znaky obou stran shrnuje tabulka:
Pravý starý kus Novodobá napodobenina stopy ruční práce, otisky štětce nebo lisu uhlazený povrch bez nedokonalostí poleva má na různých místech jinou sílu rovnoměrná barva bez známek stáří značka na dně ostrá a čitelná značka rozmazaná nebo sotva znatelná Než hrnec nabídnete, koukněte na ukončené aukce
Jakmile se pustíte do prodeje, nejvíc lidí zastihnete na Aukru, Sbazaru nebo Bazoši. Základem je pořádný snímek dna s viditelnou značkou, bez něj si inzerát skoro nikdo nerozklikne. A neřiďte se cenami u aktuálních nabídek, ty ukazují jenom přání prodejců.
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Reálné číslo najdete jinde. Prolistujte už skončené dražby a mrkněte, za kolik se srovnatelné kusy doopravdy prodaly. Teprve to je spolehlivé vodítko pro vaši cenu. Počítejte i s tím, že ani správná značka nezaručuje tisíce a hodnota kolísá podle stavu, poptávky i nálady trhu. Vytáhnout každý starý hrnec ze sklepa a otočit ho dnem vzhůru se ale i tak vyplatí.
Zdroje: https://www.tiscali.cz/nemate-doma-stary-smaltovany-hrnec-po-babicce-na-bazarech-se-prodava-i-za-6-000-kc-708196, https://www.umimeporadit.cz/stal-3-kcs-a-lezel-v-kazde-socialisticke-kuchyni-dnes-za-nej-sberatele-nabizeji-pres-6-000-kc, https://www.tiscali.cz/zustal-vam-po-babicce-litinovy-kotlik-sberatele-za-nej-nabizeji-az-40-000-kc-na-ruku-747287, https://www.koktejl.cz/zajimavosti/mate-doma-starou-litinovou-panev-mozna-drzite-v-ruce-poklad/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stary-hrnek-znacka-cena/, https://aukro.cz/smaltovane-retro-hrnce-7062548497