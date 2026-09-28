Odborníci vyhlásili nejlepší sýr na pizzu. Většina Čechů kupuje úplně jiný

Skoro v každé české kuchyni končí domácí pizza stejně. Navrchu přistane hromádka nastrouhaného eidamu a plech zmizí v troubě. Je to zvyk, který se u nás předává z generace na generaci a málokdo ho zpochybňuje. Lidé, kteří ale pečou pizzu pro živobytí, by na těsto sáhli po něčem docela jiném. A i ten, kdo si domů odnese mozzarellu, se dokáže pořádně minout.
Co Češi na pizzu sypou nejčastěji
Když se u nás peče pizza doma, sýrová vrstva bývá pokaždé podobná. Nejčastěji jde o hrst nastrouhaného eidamu, někdy goudy, a když má člověk chuť, přihodí i pár plátků mozzarelly. Má to svou logiku. Eidam koupíte v každé samoobsluze, stojí pár korun a jeho chuť důvěrně znáte.
Potíž je v tom, že běžný levný eidam toho pizze moc nedá. Chuť má mdlou a po zapečení se netáhne tak, jak by si člověk představoval. Kdo někdy zvedal plátek pizzy a čekal dlouhou sýrovou nit, s obyčejnou strouhankou z eidamu se jí většinou nedočkal.
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Mezi lidmi od řemesla panuje v téhle otázce vzácná shoda. Za nejlepší sýr na pizzu považují mozzarellu a mají pro to pádné důvody. Na plechu se rozleje do hladké vrstvy, pod prsty se pružně natahuje a chuť má tak nevýraznou, že nepřebije žádnou přílohu.
Právě tažnost odlišuje domácí pizzu s eidamem od té z pizzerie. Mozzarella se při zahřátí chová jinak než tvrdé sýry a vytvoří pružnou vrstvu, po které jde vytáhnout ta pověstná dlouhá nit. Tučnější a tvrdší sýry sice dodají výraznější chuť, provázek z nich ale neuděláte.
Pozor, mozzarella není jen jedna
A právě tady spousta lidí zakopne. Pod jediným názvem se totiž prodává hned několik dost odlišných sýrů. Buvolí mozzarella, kterou najdete pod označením Mozzarella di Bufala, je krémová a chuťově bohatá, obsahuje ale hodně vody a nejlíp se vyjímá na pravé neapolské pizze z rozpálené pece.
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Pro obyčejnou domácí troubu je jistější sušší varianta. Dobře poslouží kravská fior di latte nebo bloková mozzarella s nízkým obsahem vody. Ta se výborně taví, drží tvar a nepustí na těsto kaluže. Balení plovoucích kuliček v láku sice láká, jenže v běžné troubě z nich těsto nasákne a zůstane mokré.
Přehledně jednotlivé druhy shrnuje následující tabulka:
Druh mozzarelly Vlastnosti Vhodná pro Buvolí (Mozzarella di Bufala) krémová, chuťově bohatá, hodně vody pravou neapolskou pizzu z rozpálené pece Kravská fior di latte nebo bloková s nízkým obsahem vody výborně se taví, drží tvar, nepustí kaluže obyčejnou domácí troubu Kuličky v nálevu na pohled lákavé doma vedou k rozmáčené placce Jak s ní zacházet, aby pizza nebyla mokrá
I dobrá mozzarella umí pizzu pokazit, když s ní zacházíte špatně. Vyplatí se proto dodržet pár zásad:
Přečtěte si také: Ani cibule, ani česnek. Do guláše patří 1 koření, které Maďaři přidávají celá staletí čerstvou variantu z nálevu, která je plná vody, nejdřív nakrájet a nechat aspoň půl hodiny okapat na papírové utěrce, jinak se voda vsákne do těsta a spodek zůstane nedopečený; mozzarellu nechat aspoň dvacet minut povolit na lince, ať jde do trouby vytemperovaná, protože rovnou z chladu se zapeče jen po krajích a uprostřed zůstane gumově nedodělaná; hotové strouhance v sáčku se raději vyhnout, bývá totiž ošetřená proti slepování a kvůli tomu se hůř rozpéká, takže kdo chce jistotu, koupí si blok a nastrouhá ho až doma. Kdy se vyplatí sýry kombinovat
Právě tady má své místo slavná quattro formaggi, tedy pizza ze čtyř sýrů. U ní jde hlavně o to, aby každý sýr zahrál jinou notu. Mozzarella drží celek pohromadě svou tažností, lžíce ricotty přidá jemnou krémovost, kousek nivy nebo gorgonzoly dodá výraznější říz a nastrouhaný parmezán navrch pizzu dosolí a prohloubí.
U quattro formaggi drží pizzu pohromadě mozzarella a další tři sýry dodají krémovost, říz a hloubku chuti. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Číslo čtyři v názvu není náhoda. Jakmile sýrů přibude víc, začnou si chutě navzájem překážet a výsledek spíš zmatní. Tvrdé sýry jako parmezán se navíc sypou až na hotovou pizzu po vytažení z trouby, jinak se jejich chuť v žáru ztratí. I obyčejný plech z domácí trouby tak chuťově dožene ten z pizzerie.
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Zdroje: https://glowenoven.com/cs/blogs/tipy-a-triky/what-cheese-goes-nejlepsi-on-pizza, https://www.drbna.cz/7476-co-za-nejlepsi-syry-si-muzete-vychutnat-na-pizze.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/co-dat-na-pizzu-rady-tipy-a-napady/, https://pizzaguru.cz/jaky-syr-na-pizzu/, https://moje.pizza/blog/pruvodce-syry-na-pizzu/