Zašlé zlaté šperky mohou znovu vypadat jako právě zakoupené. Pomůže několik důmyslných čisticích triků

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Zašlé zlaté šperky mohou znovu vypadat jako právě zakoupené. Pomůže několik důmyslných čisticích trikůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pokud máte větší množství zlatých kousků, které již potřebují vyčistit, možná byste měli vyzkoušet tyto triky, které vám s jejich čištěním pomohou. Uvidíte, že zlato poté bude vypadat jako nové.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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