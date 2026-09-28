Kočkobox či geometrie. V Olomouci se proměnily doručovací schránky. Jak se vám líbí?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kočkobox či geometrie. V Olomouci se proměnily doručovací schránky. Jak se vám líbí?
Olomoucký kraj pořídil Inspekci silniční dopravy (INSID) speciální zařízení, jehož pomocí mohou inspektoři...
Škoda takřka 5 milionů a na několik týdnů omezený provoz na vytížené železniční trati. Drážní inspekce...
Na pondělí 28. září připadá státní svátek Den české státnosti, řada provozoven i větších obchodů bude...
Jedenáct lidí ošetřili zdravotníci na traktoriádě v Dluhonicích u Přerova, kde se převrátil traktor s...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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