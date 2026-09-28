Kolik stojí 1 sprchování s elektrickým bojlerem? Po přepočtu budete sprchovat jen 5 minut

Pustíte vodu, namydlíte se, opláchnete a jdete dál. Tuhle rutinu absolvuje většina lidí každý den, aniž by přemýšlela, co vlastně stojí. Přitom ohřev vody patří k nejdražším věcem, které doma pravidelně spotřebováváte. Kolik přesně vás vyjde jediné sprchování s elektrickým bojlerem? Spočítat se to dá docela přesně a číslo, které vyjde, hodně lidí donutí zkrátit čas pod tekoucí vodou.
Za co u sprchování vlastně platíte
Voda z kohoutku je studená. Než začne příjemně hřát, musí ji bojler ohřát zhruba na 50 až 55 stupňů, a právě tenhle ohřev spolkne většinu peněz. Samotný ohřev vody patří na účtu za energie k nejnákladnějším položkám v celé domácnosti.
Elektrický bojler funguje jednoduše. Nahřeje zásobník vody a drží ho teplý, dokud teplou vodu nepotřebujete. Čím víc jí spotřebujete, tím častěji musí topné těleso naskočit a tím vyšší bude účet za elektřinu. A sprchování je jednou z největších denních spotřeb teplé vody v celé domácnosti.
Přečtěte si také: Spotřebuje až 10krát víc energie než pračka. Tenhle spotřebič v koupelně mají Češi zapnutý zbytečně celou zimu Elektrický bojler spotřebuje nejvíc peněz na samotný ohřev vody v zásobníku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik spolkne jedno sprchování
Běžná sprchová baterie pustí podle české normy kolem 12 litrů vody za minutu. Za pět minut tak proteče zhruba 60 litrů. Protože se ve sprše mísí horká voda z bojleru se studenou, samotné teplé vody je z toho asi 40 litrů.
Ohřát 40 litrů vody z deseti na pětapadesát stupňů znamená spotřebovat kolem 2 kilowatthodin energie. Pro srovnání, napuštěná vana spolkne podle tabulek odborného portálu TZB-info 80 litrů teplé vody a přes 4 kilowatthodiny, tedy zhruba dvakrát tolik. Jedno pětiminutové sprchování tak spotřebuje skoro tolik energie, kolik připadá na celodenní příděl teplé vody pro jednoho člověka.
Přepočet na koruny
Teď stačí spotřebu vynásobit cenou elektřiny. V roce 2026 zaplatí domácnost v běžném jednotarifu za kilowatthodinu i s distribucí a daněmi kolem 6 korun. Ohřev vody na jednu pětiminutovou sprchu tak přijde zhruba na 12 až 13 korun.
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Pokud máte bojler napojený na výhodnější dvoutarifovou sazbu, ohřívá vodu hlavně v levnějším nočním proudu kolem 4 korun za kilowatthodinu. Stejná sprcha pak vyjde přibližně na 8 korun. K ceně samotného ohřevu se navíc přičítá vodné a stočné za vodu, která sprchou proteče, takže reálný náklad na jednu sprchu je ještě o kus vyšší.
Rozdíl mezi oběma sazbami shrnuje následující tabulka:
Tarif Cena za kWh Cena jednoho pětiminutového sprchování Jednotarif kolem 6 Kč 12 až 13 Kč Dvoutarif (noční proud) kolem 4 Kč přibližně 8 Kč Proč každá minuta pod sprchou stojí peníze
Osm až třináct korun za jednu sprchu možná nezní hrozivě. Jenže cena roste s každou minutou a u víc lidí v domácnosti se rychle sčítá. Každých šedesát vteřin navíc znamená dalších zhruba 8 litrů teplé vody a další zlomek kilowatthodiny, tedy zhruba 2 až 2,5 koruny.
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A právě tady je jádro věci z nadpisu. Kdo stojí pod sprchou deset minut, protočí zhruba tolik teplé vody, kolik by napustil do vany. Od té chvíle už sprchování proti koupeli nic neušetří. Pětiminutová sprcha je proto rozumný strop, u kterého zůstává výrazně levnější než napuštěná vana.
Jak srazit účet za teplou vodu
Šetřit na ohřevu vody se dá hned několika způsoby:
Nejúčinnější je zkrátit čas. Když při mydlení vodu zastavíte a pustíte ji až na opláchnutí, ušetříte překvapivě dost. Litr, který zbytečně neproteče, nemusíte zaplatit vodárně ani ohřát v bojleru. Rozdíl udělá i teplota bojleru. Když ho ze 60 stupňů stáhnete na 50 až 55, na sprchování to nepoznáte, ale za rok můžete ušetřit i několik tisíc korun. Níž než na 50 stupňů ale nechoďte, ve vlažné vodě se snáz množí bakterie legionella. Pokud ohříváte vodu elektřinou, vyplatí se požádat distributora o dvoutarifovou sazbu určenou pro bojler, díky které nahříváte vodu osm hodin denně v levnějším proudu. Úsporná sprchová hlavice, která do proudu přimíchává vzduch, sníží spotřebu vody, aniž byste měli pocit slabšího proudu.
Zdroje: https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/14-ceny-elektriny, https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/17754-ohrev-vody-aneb-priprava-teple-vody-ii-dil, https://www.spp.cz/magazin/cena-elektriny-v-roce-2026-co-ji-tvori-kolik-stoji-1-kwh-a-kde-muzete-usetrit, https://www.kalkulator.cz/clanky/410/kalkulacka-spocitejte-si-kolik-vas-stoji-chod-elektrickeho-bojleru, https://www.setricelecesko.cz/bojler, https://www.hebchee.cz/blogs/novinky/kolik-vody-spotrebuje-sprcha
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