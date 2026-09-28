Ani legíny, ani tepláky. Ženy po 60 teď na podzim nosí 1 kousek, který je pohodlný a zeštíhlí v bocích

Když ráno venku klesne teplota, ruka sama sáhne po tom nejměkčím, co ve skříni je. Po šedesátce má pohodlí přednost a celý den v něčem, co škrtí v pase, nikdo vydržet nechce. Jeden kousek přitom nabízí volnost jako tepláky, a postava v něm vypadá upraveně a štíhleji.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Široké kalhoty s vysokým pasem
Řeč je o kalhotách se širokými nohavicemi, které v obchodech najdete pod názvem wide leg nebo palazzo. Nohavice od pasu či boků volně splývá až dolů. Stehna ani kolena nijak neobepíná a v pase nic netlačí.
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Módní magazíny o nich letos na podzim píšou jako o kousku, který má pohodlím blíž k legínám než k úzkým džínám. Hodí se na nákup, procházku s vnoučaty i na odpolední kávu ve městě.
Foto: Freepik.com Proč boky opticky zmizí
Kila samozřejmě žádné kalhoty neuberou. Umějí ale obelstít oko. Látka se kolem boků a stehen jen volně vlní, a spodní polovina těla se tak promění v jednu souvislou svislou plochu. Pod ní se ztratí i povolenější bříško.
Zbytek práce udělá vysoký pas. Oko totiž bere linii pasu jako místo, kde začínají nohy, takže když je posazená výš, nohy vypadají delší. Nízké bokovky naopak celou postavu stáhnou dolů.
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Při výběru se vyplatí hlídat míru. Úplně pytlovitý model postavu rozplizne a velké našité kapsy nebo sklady kolem boků ji opticky rozšíří.
Na podzim rozhoduje látka
U širokých kalhot hraje materiál větší roli, než by se zdálo. „U širokých kalhot bych se hodně dívala na materiál. Příliš tenká látka se při chůzi lepí na nohy a často zvýrazní i to, co bychom raději schovaly. Pevnější nebo splývavá tkanina naopak drží linii a kalhoty díky ní vypadají mnohem elegantněji.“ uvedla pro Kondici.cz módní stylistka Lenka Petříková.
Do chladnějších dnů se proto hodí vlna, manšestr nebo pevnější oblekové látky. Dobře v nich vyzní tmavé podzimní odstíny, třeba vínová, olivová nebo námořnická modrá.
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Široký spodek potřebuje nahoře protiváhu, a tak by vršek měl být spíš přiléhavý. Poslouží jemné triko s dlouhým rukávem, pletený kardigan, který nezakrývá boky, nebo košile zasunutá do pasu.
K botám nejsou široké kalhoty vybíravé. Pohodlně se nosí s mokasínami i kotníkovými botami. Kdo chce nohy ještě trochu protáhnout, obuje botu s mírným podpatkem nebo klínkem. Legíny pak můžou zůstat na cvičení a tepláky na zahradu.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kondice.cz/moda/wide-leg-kalhoty-fashion/, https://www.extrainspirace.cz/tento-strih-kalhot-slusi-zenam-nad-60-nejvic-schova-brisko-i-boky-a-v-kazdem-obchode-ho-prehlizeji/, https://www.lifee.cz/jediny-typ-kalhot-ktere-v-lete-2026-potrebujete-siroke-nohavice-lichoti-kazde-postave-7d36f, https://www.relaxeo.cz/nejlepsi-strih-kalhot-pro-seniorky-po-60-dokaze-zestihlit-nohy-a-ubrat-10-let-siluete/, https://www.extrainspirace.cz/italske-seniorky-60-nosi-na-podzim-tyhle-kalhoty-zestihli-boky-a-vizualne-uberou-5-kg/ Přečtěte si také: Nejhorší ovoce z českých supermarketů. Češi ho kupují dětem každý den a netuší, co je s ním za problém