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Ani legíny, ani tepláky. Ženy po 60 teď na podzim nosí 1 kousek, který je pohodlný a zeštíhlí v bocích

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Když ráno venku klesne teplota, ruka sama sáhne po tom nejměkčím, co ve skříni je. Po šedesátce má pohodlí přednost a celý den v něčem, co škrtí v pase, nikdo vydržet nechce. Jeden kousek přitom nabízí volnost jako tepláky, a postava v něm vypadá upraveně a štíhleji.
Ani legíny, ani tepláky. Ženy po 60 teď na podzim nosí 1 kousek, který je pohodlný a zeštíhlí v bocích

Ani legíny, ani tepláky. Ženy po 60 teď na podzim nosí 1 kousek, který je pohodlný a zeštíhlí v bocích

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

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