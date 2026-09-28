Kašlu na drahé řízky z restaurace. Uvařila jsem nedělní oběd pro 5 lidí a vyšel mě na 180 Kč

Nedělní řízek patří k tomu nejlepšímu, co umí česká kuchyně. Výlet do restaurace pro pětičlennou rodinu ale dnes pořádně zabolí, a tak jsem to zkusila postaru, doma u sporáku. Výsledek mě samotnou zaskočil. Talíře plné křupavých řízků s přílohou a peněženka skoro netknutá. Kde se schovají největší úspory a jak usmažit celou horu řízků tak, aby zůstaly horké a křupavé, ukážu na vlastních vychytávkách.
Nedělní oběd pro pět a účtenka, které se nechce věřit
Klasické řízky s bramborem zvládnete pro pět lidí zhruba za 180 korun. Největší položkou je maso, a právě u něj se schová nejvíc úspor. Na vydatnou porci pro celou rodinu stačí kolem jednoho kila, k tomu pár vajec, trocha hladké mouky, strouhanka a tuk na smažení. Brambory dnes stojí pár korun, takže příloha rozpočet skoro nepozná.
Když si to rozpočítáte na talíře, vyjde jedna porce na nějakých 35 korun. Za tu cenu si venku neškrtnete, a přitom doma přesně víte, co jíte a odkud maso pochází.
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Řízek nemusí být z toho nejdražšího masa. Vepřové řízky z kýty se běžně prodávají zhruba od 85 do 130 korun za kilo a v akci padají klidně pod 90 korun, občas i k šedesáti. Kdo hlídá letáky, koupí maso levně a uloží ho do mrazáku na příště.
Kuřecí bývá ještě o kousek levnější a pro rodinu s dětmi vděčné. Řezníci radí sáhnout spíš po stehenním řízku než po prsou, protože stehno zůstane šťavnatější. U vepřového platí podobné pravidlo. Tučnější části jako kýta nebo pečeně dají řízku chuť, kterou libové plátky nemají.
Příloha, která rozpočet neprovětrá
Tady máme letos štěstí. Brambor je díky velké sklizni tolik, že jejich cena spadla hodně nízko a podle odborníků nemá kam klesat dál. Obyčejné vařené brambory s máslem tak vyjdou na pár korun a k řízku sednou dokonale.
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Kdo chce klasiku, udělá bramborový salát. Ten je o něco dražší kvůli zelenině a majonéze, pořád ale zůstanete hluboko pod cenou hotového jídla z obchodu. Připravit ho můžete už den předem, v neděli pak máte u sporáku klid.
Jak usmažit hromadu řízků, aby zůstaly křupavé
O křupavý výsledek se stará hlavně postup. Drahé maso k tomu nepotřebujete. Držte se těchto kroků:
Maso nakrájejte na plátky o síle zhruba jednoho centimetru. Přiklopte je fólií a paličkou z nich vyklepejte stejnoměrné pláty, které se nikde neztenčí. Po obvodu je na pár místech nařízněte, ať vám v pánvi nevyskočí do oblouku. Na obalování si vedle sebe postavte tři talíře. Na první dejte hladkou mouku, na druhý vejce rozšlehaná se solí, na třetí strouhanku. Řízek protáhněte popořadě všemi třemi a strouhanku na něm nechte jen zlehka sednout pod prsty. Se solí i obalováním počkejte až na poslední chvíli, než pustíte řízky do tuku. Když je obalíte s předstihem, strouhanka nasákne vlhkost a při smažení se z masa drolí. Do pánve nalijte tolik oleje, aby se v něm řízek nadnášel a nedosedal na dno. Smažte pozvolna při středním plameni, zhruba tři až čtyři minuty po každé straně, dokud nechytí zlatavou barvu. Usmažené kusy odkládejte na plech a dejte je do trouby nahřáté asi na 90 stupňů. Zůstanou tam teplé a křupavé klidně půl hodiny, takže v klidu dosmažíte celou várku. Přečtěte si také: Ani cibule, ani česnek. Do guláše patří 1 koření, které Maďaři přidávají celá staletí
Když vaříte pro početnou návštěvu, rozdělte si práci na etapy a maso naklepejte i obalte ještě předtím, než rozpálíte tuk.
Křupavost řízku zajistí hlavně poctivý trojobal a pozvolné smažení na dostatku tuku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč se domácí řízek vyplatí víc než restaurace
Sečteno a podtrženo, doma vyděláte. Řízek s přílohou stojí v restauraci běžně kolem 200 korun a ve velkých městech i výrazně víc. Redakce webu Toprecepty.cz při obchůzce pražských podniků našla řízky v rozmezí od 120 až po 800 korun za porci s přílohou. Pro pětičlennou rodinu se tak oběd venku snadno vyšplhá přes tisíc korun.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Cena za Doma V restauraci jednu porci s přílohou kolem 35 Kč běžně kolem 200 Kč, v Praze 120 až 800 Kč oběd pro pětičlennou rodinu 180 Kč přes 1 000 Kč Přečtěte si také: Nejhorší chyba při rozmrazování masa. Dělá ji většina Čechů a ani o tom neví
Doma zaplatíte zlomek téhle částky a k tomu máte jistotu kvalitního masa i čerstvého oleje. Konkrétní tipy, kam v Praze na dobrý řízek zajít nebo jak vyladit trojobal, najdete v odkazovaných zdrojích pod článkem. Jednou to zkusíte a do hospody na řízek už vás jen tak nedostanou.
Zdroje: https://www.denik.cz/ekonomika/potraviny-ceny-zemedelstvi-obchodni-retezce-slevy-letaky.html, https://kompasslev.cz/produkty/veprova-kyta, https://www.nejrecept.cz/tip/nedelni-obed-pro-ctyrclennou-rodinu-sbirka-receptu-ktere-nezruinuji-vas-rozpocet-r10703, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-uvarit-levny-obed-30001018.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/9697-kam-a-za-kolik-v-praze-na-nejlepsi-rizek-vime-kde-si-pochutnate-uz-za-120-kc-a-kde-date-800-kc-za-rizek-s-prilohou/, https://www.toprecepty.cz/clanky/9833-jak-pripravit-dokonale-rizky-pro-velkou-rodinu-s-touto-fintou-budou-krupave-a-horke-at-je-vas-u-stolu-pet-nebo-dvacet/