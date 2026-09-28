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Strouhanku na těsto sype každý, ale štrúdl stejně teče. Chybí jeden krok, který dělaly naše babičky a my na něj zapomněli

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Strouhanka na dně závinu vsákne první příval šťávy. Jenže u šťavnatějších jablek se nasytí dřív, než těsto stihne zezlátnout.
Aby se štrúdl po upečení nerozpadal, přidejte ke strouhance ještě lžičku škrobu

Aby se štrúdl po upečení nerozpadal, přidejte ke strouhance ještě lžičku škrobu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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