Strouhanku na těsto sype každý, ale štrúdl stejně teče. Chybí jeden krok, který dělaly naše babičky a my na něj zapomněli

Kdo někdy otevřel troubu a uviděl kaluž vyteklé jablečné šťávy na plechu, ví, o čem je řeč. Strouhanka, osmažená na másle, voňavá, zlatavá, plní svou roli spolehlivě už od dob, kdy vídeňský apfelstrudel dostal svou první zaznamenanou podobu v roce 1696. Zachytí vlhkost, která klesne k těstu. Problém ovšem nastává výš, přímo uvnitř náplně. Cukr přidaný k jablkům začne okamžitě vytahovat vodu z buněk ovoce. V troubě se proces zrychlí, šťáva bublá, strouhanka se přesytí a zbytek tekutiny prosakuje do těsta nebo uniká spárou. Řešení existuje a zabere přesně jednu minutu navíc.
Proč cukr přidaný předem mění jablka v houbičku plnou šťávy
Osmóza pracuje rychle. Jakmile krystalky cukru dosednou na nakrájená nebo nastrouhaná jablka, začnou z nich tahat vodu, stejným principem, jakým se solí okurky. Stačí dvacet minut a na dně mísy se objeví louže. Kdo jablka oslazuje s předstihem a pak je i s tekutinou naloží na těsto, přetíží strouhanku dřív, než závin vůbec doputuje do trouby.
Častá chyba vypadá takhle: jablka nastrouhat, zasypat cukrem a skořicí, nechat „proležet“ a mezitím připravit těsto. Logika zní rozumně, jenže výsledkem je mokrá náplň, která při pečení vypustí ještě víc tekutiny. Apetit Online výslovně upozorňuje, že cukr patří k jablkům až těsně před zabalením závinu. A i tehdy jen v rozumné míře.
Škrob přímo v jablkách: jeden krok, který změní konzistenci náplně
Starší recepty, třeba ten od Marie Janků-Sandtnerové, stavěly na disciplíně: tenké plátky jablek, pořádně osmažená strouhanka, pevné zavinutí. Dnešní kuchařské servisy k tomu přidávají moderní zkratku, která funguje spolehlivě i s měkčími odrůdami a strouhanými jablky.
Postup je prostý: těsně před plněním vmíchat do jablek jednu až dvě lžíce kukuřičného nebo bramborového škrobu. Kdo chce navíc vanilkovou chuť, sáhne po vanilkovém pudinkovém prášku, jehož základ tvoří stejný kukuřičný škrob obohacený o aroma a barvivo. Při zahřátí v troubě škrobové částice nabobtnají, uvolní amylózu a vytvoří gelovou síť, která zachytí volnou šťávu. Místo řídké tekutiny vznikne hustší hmota, která drží mezi plátky ovoce a neprosakuje k těstu.
Kolik přesně? Podle
Topreceptů stačí jedna lžíce pro pevnější plátky a dvě lžíce pro strouhaná či vodnatější jablka. Jablka totiž obsahují víc pektinu než většina jiného ovoce, takže potřebují zahušťovadla méně než třeba borůvky nebo třešně.
VIDEO Kdy kombinovat škrob s krátkým podušením na pánvi
Existují odrůdy, u kterých ani dvě lžíce škrobu nestačí. Měkká, sladká jablka typu Delicious pouštějí tolik šťávy, že se vyplatí část vody odpařit ještě před plněním. Stačí jablka na pár minut hodit na pánev s trochou másla, zamíchat a nechat zredukovat nejhorší vlhkost. Škrob přidaný následně pak sváže to, co zůstane, i to, co se uvolní během pečení.
Oba postupy se vzájemně doplňují:
Podušení odstraní přebytečnou vodu předem. Škrob zachytí šťávu, kterou jablka pustí v troubě. Strouhanka na těstě funguje jako poslední záchranná bariéra.
U kyselejších a pevnějších odrůd (Granny Smith, Jonagold, Boskoop) zpravidla vystačíte se škrobem a strouhankou. Podušení si nechte pro jablka, která se pod prsty rozpadají.
Pět minut práce navíc: jak závin správně uzavřít a propéct
I dokonale zahuštěná náplň vyteče, pokud ji špatně zabalíte. Pár centimetrů těsta po stranách musí zůstat volných, náplň nesmí sahat až ke krajům. Po srolování otočte závin spojem dolů a okraje důkladně stiskněte nebo zahněte pod spodek. Lehké naříznutí povrchu odvede páru a zabrání prasknutí.
Důležitý detail: závin nevyndávejte z trouby příliš brzy. Škrob dosáhne plného zahušťovacího účinku teprve po důkladném propečení, poznáte to podle toho, že šťáva uvnitř aktivně bublá a povrch má sytě zlatou barvu. Předčasné vytažení znamená nedoželatinizovaný škrob a řídkou náplň, přestože jste udělali všechno ostatní správně.
Rakouská
receptová tradice drží strouhanku jako legitimní součást klasického apfelstrudelu dodnes. Český zvyk sypat ji na těsto má tedy pevný středoevropský základ, jen k němu stojí za to přidat jednu až dvě lžíce škrobu přímo do jablek a proměnit tak volnou šťávu v gel dřív, než stihne promočit těsto.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková