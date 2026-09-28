Feng-shui varuje před fialkami v ložnici. Jejich chlupaté listy na sebe váží negativní energii a narušují spánek

Dlouho kvetou, jsou nenáročné a vypadají nádherně – i proto mají v mnoho domácnostech africké fialky nezastupitelné míst. Kromě toho
mají africké fialky v mnoha částech světa kulturní význam. Například v Rusku jsou oblíbeným dárkem ke Dni žen a symbolizují náklonnost a oddanost. Díky snadné péči a dlouhé době kvetení se staly symbolem trvalé lásky a vytrvalosti. Ne vždy však prý působí tak pozitivně. Negativní energie do domácnosti
Podle asijské filosofie feng-shui jsou totiž problémem jejich chlupaté listy. Ty prý na sebe dokážou vázat negativní energii a jako bonus také narušují spánek. Naštěstí s tím můžete něco udělat – nemusíte se jich hned vzdávat. Stačí dodržovat tato doporučení.
Barevná koordinace: Fialky je vhodné kombinovat s rostlinami nebo dekoracemi teplých barev, aby se vyvážily jejich chladné tóny. Prostorové uspořádání: Dejte fialky spíše tam, kde trávíte čas aktivně – váš odpočinek tak zaručeně nenaruší. Skvěle jim vyhovují i různé chodby nebo předsíně. Doplňkové rostliny: Dejte k nim další rostliny, které jsou známé tím, že podporují pozitivní energii, například jasmín nebo rozmarýn. Zdroj fotografie: Pixabay Při správné péči vás fialky obdaří půvabnými květy různých barev. Co jste o fialkách nevěděli
Africké fialky jsou podle webu
GardenAndGreenhouse středem pozornosti snad všech milovníků pokojových rostlin, ale také díky své samosprašné povaze. Kvůli tomu totiž mají také významný přínos i v genetickém výzkumu. Tato vlastnost totiž usnadnila vědcům studium mutací a genetiky rostlin, což přispělo k lepšímu pochopení jejich biologie. A to se rozhodně počítá. Když se fialkám nedaří
Může se však stát, že tyto krásky začnou u vás doma chřadnout. V takovém případě jim musíte poskytnout poslední záchranu v podobě přísunu živin, jak radí web
AGardenfortheHouse. Nejdříve zalijte čtyři bobkové listy litrem horké vody. Nechte vychladnout a sceďte. K připravenému hnojivu s bobkovým listem přidejte 1 polévkovou lžíci cukru a 1 tabletu kyseliny jantarové. Zdroj fotografie: Pixabay Africké fialky patří mezi velmi oblíbené pokojové rostliny. Ne vždy je však jejich přítomnost tak prospěšná, jak by se mohlo zdát.
Vložte květináč do větší mísy a směs nalijte na zeminu. Po hodině ho vyjměte, abyste nechali odtéct přebytečnou tekutinu a zajistili, že
rostlina nebude přehnojená, ale dostane dostatečnou hydrataci. Pokud nedojde ke zlepšení do dvou týdnů, zvažte jako následnou kúru použití domácího hnojiva na bázi kvasnic, o kterém už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři