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Feng-shui varuje před fialkami v ložnici. Jejich chlupaté listy na sebe váží negativní energii a narušují spánek

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Africké fialky nejsou na pěstování nijak komplikované, přesto existují důvody, proč byste je mít doma neměli.
Africké fialky patří mezi velmi oblíbené pokojové rostliny. Ne vždy je však jejich přítomnost tak prospěšná, jak by se mohlo zdát.

Africké fialky patří mezi velmi oblíbené pokojové rostliny. Ne vždy je však jejich přítomnost tak prospěšná, jak by se mohlo zdát.

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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