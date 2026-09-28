Týdenní kúra za 3 500 Kč v lázních, kde se léčil i Kafka. Cenu drží dole unikátní minerální složení pramenů, díky němuž funguje bez nákladné infrastruktury

Spa Resort Libverda provozuje šest hotelů, nabízí téměř sto léčebných procedur a čerpá z vlastního přírodního pramene uhličité minerální vody, kterou místní po staletí nazývají „Boží vodou‘. Přitom týdenní komplexní kúra tu vychází od 17 010 Kč, tedy od 2 430 Kč za osobu a noc. V této sumě je ubytování ve standardním dvoulůžkovém pokoji, polopenze, vstupní lékařská konzultace, tři procedury denně od pondělí do soboty, sportovní aktivita a trojí denní pitná kúra. Když si člověk vedle sebe položí ceníky Teplic nebo karlovarského Thermalu, Libverda dokáže ušetřit tisíce korun za jediný týden. A přitom nejde o žádný kompromisní provoz s omezenou péčí.
Proč je uhličitá minerálka z Jizerských hor tak cenná pro léčbu
Jádrem celého resortu je přírodní studená středně mineralizovaná uhličitá hypotonická voda chemického typu HCO3-Mg,Ca. Průměrný obsah oxidu uhličitého dosahuje 2 400 mg/l, oficiální materiály zmiňují i zvýšenou koncentraci kyseliny křemičité. Právě rozpuštěný CO₂ je terapeuticky klíčový: při uhličité koupeli se vstřebává pokožkou, rozšiřuje cévy, zlepšuje prokrvení a ovlivňuje krevní tlak i metabolismus.
Resort disponuje vlastní budovou uhličitých koupelí se sedmnácti vanami, kde se minerálka ohřívá přes teplovodní výměníky. K tomu přidejte bazén, wellness centrum a pestrou škálu procedur, od klasické rehabilitace přes fyzikální terapii po pohybové programy. Díky šíři indikací sem míří pacienti s kardiovaskulárními potížemi, diabetem, neurologickými diagnózami i po onkologické léčbě. Kombinace koupelí, pitné kúry a cíleného lékařského dohledu vytváří léčebný celek, který pokrývá více medicínských oborů současně.
Kolik ušetříte oproti Teplicím a Karlovým Varům: konkrétní čísla
Cenový rozdíl nejlépe vynikne v přímém srovnání s většími a značkově silnějšími lázněmi:
Destinace Typ pobytu Cena za 7 nocí (od) Rozdíl oproti Libverdě Libverda Komplexní lázeňská kúra 17 010 Kč Teplice Léčebný pobyt Klasik 21 350 Kč +4 340 Kč Karlovy Vary, Thermal Spa Starter Stay cca 19 600 Kč +2 590 Kč Karlovy Vary, Villa Smetana Comprehensive Spa Stay (6 nocí) od 11 250 Kč levnější varianta*
*Karlovarská Villa Smetana startuje od 1 875 Kč za noc při šesti nocích, takže část tamní nabídky může vyjít i pod libverdskou úroveň. Libverda cenově nejvýrazněji boduje proti velkým městským resortům s UNESCO statusem a širokou doprovodnou infrastrukturou.
Co drží libverdské ceny níže? Menší horská lokalita mimo prémiové lázeňské centrum, tříhvězdičkový standard v části kapacit, polopenze místo plné penze a přímé využití vlastního přírodního zdroje bez nutnosti externího nákupu léčivé suroviny.
VIDEO Jak rezervovat kúru a kdo má nárok na úhradu pojišťovnou
Samoplátce může pobyt zarezervovat přímo, bez lékařského doporučení. Stačí vybrat balíček, termín a kategorii pokoje. K základní ceně je ovšem rozumné připočítat vedlejší náklady: plná penze stojí 385 Kč denně navíc, parkování vychází na 0 až 140 Kč za den podle zvoleného parkoviště a pobytová taxa nemusí být v ceně zahrnuta.
U pojištěnecké péče je proces složitější. Praktický lékař na doporučení specialisty vypisuje návrh, ten schvaluje pojišťovna. Podle diagnózy jsou vyžadována konkrétní vyšetření, třeba u onkologických pacientů odborný nález ne starší dvou měsíců, u diabetiků hodnoty glykémie, glykosurie a ketolátek. U komplexní péče pojišťovna pokryje léčení, stravování i ubytování v základním standardu. U příspěvkové varianty hradí pouze léčbu, zbytek jde za pacientem.
Kafkova stopa a šest století „Boží vody“ v údolí pod Smědavskou
Historie libverdských pramenů sahá do závěru 14. století. Minerálku, kterou místní pojmenovali „Boží voda“, využívali nejprve spontánně, později systematicky. Mezi historickými hosty figuruje i Franz Kafka; podle dosud nepublikovaných deníků a dopisů, na něž odkazuje
česko-saský výzkumný projekt, navštívil severovýchodní Čechy včetně Libverdy zřejmě v období 1917–1922.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková