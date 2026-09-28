Experti označili 1 nejhorší způsob skladování chleba. Dělá to skoro každá česká domácnost

Sotva přinesete domů voňavý bochník, chcete, aby vydržel co nejdéle čerstvý. A tak ho skoro každá česká domácnost ukládá na místo, které pečivu vůbec nesvědčí. Vypadá to jako rozumný způsob, jak jídlo ochránit, jenže právě tam chléb tvrdne a stárne ze všeho nejrychleji.
Chladnička udělá z měkkého bochníku gumu
Tím osudným místem je chladnička. Hodně lidí věří, že v ní pečivo zůstane déle svěží, jenže chlad čerstvost neprodlouží. Bochník v lednici zestárne mnohem rychleji, než kdyby ležel venku na lince. V rozmezí 0 až 10 stupňů Celsia stárne pečivo zhruba šestkrát rychleji než v pokojovém teple a takové chladno v běžné lednici panuje pořád.
Poznáte to hned ráno u krajíce z bochníku, který přečkal noc v chladu. Kůrka je gumová, střída se drolí a po večerní vláčnosti není ani památky.
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Tvrdnutí přitom není jediná škoda. Chléb je pórovitý a saje do sebe vlhkost i pachy skoro jako sušenka namočená v čaji. Ochotně převezme aroma všeho, co leží poblíž, ať už je to otevřená sklenice s kysaným zelím, načatá klobása nebo rybí konzerva o polici výš. Krajíc pak chutná po ledničce a jeho vlastní chlebová vůně se vytratí.
Chlad k tomu z pečiva odsává zbylou vláhu mnohem dravěji než běžné teplo v kuchyni. K rychlému tvrdnutí se tak přidá ještě cizí zápach a prudší vysychání.
Proč zrovna chlad chleba ničí
Za rychlým tuhnutím stojí děj, kterému odborníci říkají retrogradace škrobu. Ve žhavé troubě škrob z těsta naváže vlhkost a zbobtná do měkké rosolovité hmoty, díky níž je čerstvá střída pružná. Jakmile ale bochník vychladne, škrobové řetězce se začnou skládat zpátky do pevné krystalické mřížky, jakou měly před pečením. A právě u teploty kolem čtyř stupňů, jaká v chladničce obvykle vládne, běží tohle přeskupování nejhbitěji.
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Vlhkost, kterou škrob do té chvíle poutal, přitom míří ke kůrce. Ta kvůli tomu zvlhne a ztratí křupavost, kdežto jádro uvnitř vyprahne a při krájení se sype.
Plátěná utěrka a chlebník jsou nejlepší řešení
Kam tedy s chlebem místo do lednice? Nejlíp mu bude v suchém koutě kuchyně s teplotou kolem 20 až 25 stupňů, mimo přímé slunce. Pecen jen volně přebalte do čistého plátna z bavlny nebo lnu, aby k němu proudil vzduch, a schovejte ho do chlebníku. Textilie na sebe naváže přebytečnou vlhkost a zdrží vysychání. Načatý chléb navíc pokládejte řezem dolů, střída tak vydrží déle vláčná.
Volně zabalený bochník v chlebníku zůstává déle vláčný a nevysychá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Plátno ovšem není věc, na kterou stačí jednou zabalit a zapomenout. „Utěrku ale nejpozději po 3 dnech vyměňujte,” radí pro Český rozhlas Jaroslav Albrecht z Hostivařské pekárny v Praze. Samotný chlebník je dobré čas od času vysypat od drobků a vytřít octovou vodou, aby se v něm neusadily plísně.
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A pozor na mikrotenový sáček z obchodu. Necháte-li v něm chléb zavřený, ještě vlažné pečivo se uvnitř zapaří a sražená vlhkost připraví plísni ideální podmínky. Sáček proto chlebník nenahradí, ledaže byste do něj vložili bochník znovu obalený v utěrce.
Na delší zásoby sáhněte po mrazáku
Tušíte, že se přes celý bochník do dvou až tří dnů neprokoušete? Pak lednici vynechte a zamiřte rovnou k mrazáku. Pod minus 18 stupni se přeměna škrobu téměř úplně pozastaví, takže pečivo po vytažení a nahřátí v troubě nebo topinkovači dostane zpátky skoro čerstvou chuť. Nakrájejte ho proto ještě čerstvý na plátky, ty od sebe proložte fólií a zamrazte. Vyndáte pak jen tolik, kolik zrovna sníte.
Vliv tří míst uložení na pečivo shrnuje tabulka:
Kam chléb uložit Teplota Co to s pečivem udělá Lednice 0 až 10 stupňů Celsia stárne zhruba šestkrát rychleji než v pokojovém teple, nasaje cizí pachy a vysychá Chlebník v kuchyni kolem 20 až 25 stupňů zůstává déle vláčný, plátno na sebe váže přebytečnou vlhkost Mrazák pod minus 18 stupňů přeměna škrobu se téměř zastaví, po rozmrazení chutná skoro jako čerstvý Přečtěte si také: Nejhorší chyba při rozmrazování masa. Dělá ji většina Čechů a ani o tom neví
Nakonec ještě jedna důležitá rada. Objeví-li se na chlebu plíseň, nemá smysl napadené místo jen seříznout a zbytek dojíst. Vlákna plísně prorůstají měkkým pečivem hlouběji, než kam oko dohlédne, a proto takový bochník patří celý do koše. Ztvrdlý, ale jinak zdravotně nezávadný chléb naopak neházejte pryč, udělejte z něj třeba voňavou chlebovou polévku, sladkou žemlovku nebo domácí knedlíky.
Zdroje: https://regiony.rozhlas.cz/jak-uchovavat-chleba-pekari-radi-jak-si-bochnik-uzit-i-po-tydnu-7420465, https://www.penam.cz/aktuality/jak-spravne-skladovat-chleb-aby-vydrzel-cerstvy/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-spravne-skladovat-chleba/, https://www.itesco.cz/hello/clanek/jak-udrzet-chleba-cerstvy-tajemstvim-je-skladovani/22001, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/chleb-do-lednice-30000509.html, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/retrogradace-skrobu-v-chladu/