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Čím hůř, tím líp. Politici dál živí frustraci, zatím z ní těží hlavně Babiš

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KOMENTÁŘ. Životnost demokracie závisí do značné míry i na tom, jak se lidem ekonomicky daří. Voliči však v hledání toho, kdo jim blaho zajistí, příliš racionální nejsou. V Česku významná část nízkopříjmových pracujících a ekonomicky frustrovaných lidí vzhlíží k miliardáři Andreji Babišovi, i když ten má úplně jiné priority, než právě je. Data ukazují, jak
profimedia-1100508286

profimedia-1100508286

Zdroj: Andrej Babiš, premiér. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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