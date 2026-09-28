Zapomeňte na mixér! Takto se nyní dělá bramborová kaše v zahraničí a většina Čechů to nezná

Bramborová kaše vypadá jako nejjednodušší příloha na světě. Přesto místo nadýchané hmoty často skončí na talíři cosi mazlavého, co se táhne a lepí na patro. Většina lidí pak hledá viníka ve špatných bramborách nebo v mléce. Skutečný problém přitom obvykle leží v kuchyňském šuplíku a bere ho do ruky skoro každá česká domácnost. V restauracích po celém světě si vystačí s jedním obyčejným nástrojem a s lepkavou kaší je konec.
Za lepkavou kaši může jeden spotřebič
Tyčový mixér i kuchyňský robot zvládnou uvařené brambory rozmělnit během pár vteřin. Háček je právě v těch vysokých otáčkách. Nože se točí tak rychle, že bramborové buňky rozdrtí na kousky. Z porušených buněk se do mléka a rozpuštěného tuku vyplaví velké množství škrobu a ten ve vlhku během okamžiku zgelovatí. Vznikne tak hmota, která se na patře chová jako lepidlo.
Zákeřné je, že tuhle reakci už zpět nevrátíte. Jakmile se škrob jednou uvolní, kaši nezachrání přilití mléka ani další ohřev. A čím déle brambory pod noži necháte, tím gumovější výsledek bude. Při šetrném mačkání se buňky jen rozvolní, většina škrobu zůstane uvnitř a kaše vyjde vzdušná a lehká.
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Řešení, které používají profesionální kuchaři, je překvapivě staromódní. Místo elektřiny berou do ruky lis na brambory, kterému se anglicky říká ricer, případně obyčejné ruční šťouchadlo. Brambora se skrz jeho drobné dírky rozpadne na jemná vlákna a škrob přitom zůstane pěkně schovaný ve zbytcích buněk.
Kdo touží po opravdu hedvábném výsledku, přidá ještě jeden krok. Prolisovanou hmotu prožene sítkem s hustými oky nebo pasírovacím strojkem. Právě tahle drobnost vytvoří texturu, jakou znáte z drahých restaurací. Ruční práce zabere o chvilku víc času, na výsledné kaši to ale poznáte.
Rozdíl obou přístupů shrnuje přehled:
Nástroj Co udělá s uvařenou bramborou Jaká kaše vznikne Tyčový mixér nebo kuchyňský robot vysokými otáčkami rozdrtí bramborové buňky a vyplaví z nich škrob lepkavá až gumová Lis na brambory (ricer) nebo ruční šťouchadlo protlačí bramboru přes drobné dírky, škrob z větší části zůstane v buňkách vzdušná a jemná Francouzský mistr z kaše udělal delikatesu Přečtěte si také: Ani trouba, ani mikrovlnka. Pizzu z minulého dne ohřejete nejlépe na 1 místě v kuchyni
Že z obyčejné přílohy může být hvězda menu, ukázal světu francouzský šéfkuchař Joël Robuchon. Ze své verze bramborového pyré, kterému Francouzi říkají pomme purée, udělal jeden z nejslavnějších pokrmů kariéry, přestože v něm nenajdete lanýže ani kaviár. Vystačil si s bramborami, máslem, mlékem a solí.
Z obyčejné bramborové kaše dokázal francouzský šéfkuchař Joël Robuchon udělat proslulou delikatesu jen díky technice a množství másla. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Celé kouzlo spočívalo v technice a v množství tuku. Jak po jeho smrti připomněl deník Le Monde, na kilogram brambor u své kaše počítal i s více než čtvrt kilem másla. Brambory vařil neoloupané, prohnal je lisem a výsledné pyré nakonec propasíroval sítem s hustými oky. Takové množství tuku doma dávat nemusíte, největší rozdíl udělá už samotný způsob přípravy.
Brambory připravte tak, aby nenasákly vodu
Základ povedené kaše se rozhoduje ještě předtím, než dojde na tuk. Brambory nechte při vaření neoloupané. Slupka jim brání nasáknout se vodou z hrnce, takže dužina zůstane sušší. Sáhněte po moučnatých bramborách s vyšším obsahem škrobu, v obchodě nesou označení varný typ C. Pevné odrůdy, které po uvaření drží tvar, se hodí spíš do salátu a kaši zbytečně zhutní.
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Hned po uvaření vodu slijte a hrnec s bramborami vraťte na dohořívající plotnu. Chvilku je takhle nechte, aby se z nich vypařila zbývající vlhkost. Suchá brambora nasaje tuk mnohem líp než mokrá. Když tuhle chvíli vynecháte, ani velký kus másla rozbředlou kaši nespasí.
Máslo a horké mléko: záleží na pořadí
Máslo krájejte na malé kostičky a jednu po druhé je vmíchávejte do horkých brambor, ať se tuk stihne rovnoměrně rozpustit. Teprve pak přijde na řadu tekutina.
Tekutinu nikdy nepřidávejte ledovou z chladničky. Prudký rozdíl teplot škrobu uškodí, ten se smrští a z kaše se stane těžká hmota. Mléko nebo smetanu proto nejdřív prohřejte skoro k bodu varu a doplňujte je pomalu, dokud kaše nezhoustne podle vaší chuti. Když místo mléka sáhnete po smetaně, bude výsledek ještě bohatší. Smetana totiž nese víc tuku a ten pokryje každé zrnko škrobu tenkou vrstvičkou, přes kterou už se zrna k sobě tak snadno nepřilepí.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/proc-nemixovat-bramborovou-kasi-mixerem/, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/jak-na-dokonalou-bramborovou-kasi/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/nejlepsi-bramborova-kase-recept, https://www.toprecepty.cz/clanky/12012-proc-je-bramborova-kase-lepkava/, https://www.tiscali.cz/kdo-pridava-do-bramborove-kase-maslo-jako-prvni-dela-chybu-sefkuchari-pridaji-1-jinou-vec-driv-a-kase-je-hedvabna-697162, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/bramborova-kase-francouzsky-recept/