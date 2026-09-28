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Tuhle 1 chybu dělá při žádosti o důchod skoro každý Čech. Přijdete kvůli ní klidně o 12 000 Kč ročněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Spousta lidí spoléhá na to, že úřad má jejich odpracovaná léta dávno […]
Tuhle 1 chybu dělá při žádosti o důchod skoro každý Čech. Přijdete kvůli ní klidně o 12 000 Kč ročně
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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