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Šílené, ale mnohdy dokonalé japonské vynálezy. Většinu z nich bychom však nevyužili

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Japonsko, země vycházejícího Slunce. Toto označení vzniklo v Číně, neboť Japonsko leží východně od Číny. Také je to země velkých možností a kreativních lidí. Některé vynálezy jsou ale vskutku bizarní. Na několik z nich se nyní podíváme.
Šílené, ale mnohdy dokonalé japonské vynálezy. Většinu z nich bychom však nevyužili

Šílené, ale mnohdy dokonalé japonské vynálezy. Většinu z nich bychom však nevyužili

Zdroj: natanaelginting / Depositphotos
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