Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Opraváři ledniček to opakují stále dokola: Malý posuvník nad zásuvkou na zeleninu určuje, jak dlouho vám potraviny vydrží

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Salát zvadlý za víkend, plesnivé jahody nebo bylinky měkké jako hadr. Příčina je často stejná: malý posuvník nad zásuvkou, který reguluje vlhkost. Jenže ne všechno potřebuje stejné podmínky.
Opraváři ledniček to opakují stále dokola: Malý posuvník nad zásuvkou na zeleninu určuje, jak dlouho vám potraviny vydrží

Opraváři ledniček to opakují stále dokola: Malý posuvník nad zásuvkou na zeleninu určuje, jak dlouho vám potraviny vydrží

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Sourozenci ukrývali 30 let těla svých rodičů v mrazáku a plakat chodili k prázdnému hrobu. Věc řeší policie
Sourozenci ukrývali 30 let těla svých rodičů v mrazáku a plakat chodili k prázdnému hrobu. Věc řeší policie
Ani Řecko, ani Portugalsko. Nejlepším místem pro lidi nad 50 je dle odborníků úplně jiná země
Ani Řecko, ani Portugalsko. Nejlepším místem pro lidi nad 50 je dle odborníků úplně jiná země

Slunné Portugalsko či řecké ostrovy lákají, skutečný ráj pro druhou polovinu života ale leží za oceánem....

Cuká vám v oku. Nepodceňujte to. V jednom případě to může být nebezpečné
Cuká vám v oku. Nepodceňujte to. V jednom případě to může být nebezpečné

Drobné záškuby pod okem dokážou člověka pořádně znervóznit. Většinou jde o neškodnou reakci těla na...

Vyhodil jsem plynový sporák a koupil indukční desku. Byla to největší chyba mého života
Vyhodil jsem plynový sporák a koupil indukční desku. Byla to největší chyba mého života

Lesklá černá varná deska sice na papíře slibuje revoluci ve vaření, každodenní praxe je ale jiná. Reklamní...

První země se vzepřela střídání času. V tomto státě už si obyvatelé hodinky nepřenastaví nikdy
První země se vzepřela střídání času. V tomto státě už si obyvatelé hodinky nepřenastaví nikdy

Dvakrát ročně přenastavovat hodiny? V kanadské provincii Britská Kolumbie je to minulost. Od března 2025...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.