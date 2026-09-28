Milovaly ji všechny Husákovy děti. Oblíbená hračka je ve světovém žebříčku top hraček století

Bývaly v různých barevných provedeních, ale v originálním obalu si ji už pamatuje málokdo. Právě takto v originálním obalu zabalená tabulka má nyní pro sběratele největší hodnotu. Pamatujete si ji?
Jsme si naprosto jisti, že spoustu věcí o ní nevíte.
Vydejme se po stopách tohoto hitu z hračkářství.
Kroucení knoflíky a kreslení hranatých obrázků
Mechanická tabulka měla dva bílé knoflíky v dolní části. Ovládal se jimi kreslící pohyb na tabulce. Malý hrot poté propisoval tenkou černou čáru na displeji tabulky. Nešlo o displej, jak ho známe dnes, spíše o plochu, ze které hrot odškrabával vrstvu materiálu, a tím za sebou tvořil čáru. Ovládacími knoflíky šlo pohybovat hrotem jen nahoru a dolů, všechny obrázky tak byly hranaté.
Když se pak obrazovkou zatřáslo, materiál se znovu srovnal do souvislé plochy, nakreslený obrázek zmizel a mohli jsme pracovat znovu.
Kouzelná tabulka nebyla českým vynálezem
Možná jste si také mysleli, že šlo o český vynález, ale není tomu tak. Základem této hračky je vynález Andrého Cassagnese z Francie a hračka Etch A Sketch byla velmi populární ve světě v 60. letech. V roce 1998 byla dokonce uvedena do Národní síně slávy hraček v The Strong v Rochesteru v New Yorku. A v roce 2003 byla uznána jednou ze 100 nejpamátnějších hraček 20. století. Kolik se takových hraček od různých prodejců prodalo? No, prý přes 100 milionů kusů po celém světě.
Možná jste tedy měli jednu z těch sto milionů doma právě vy.
Někteří si vzpomenou i na to, že tabulka měla návod!
A pokud ji doma ještě máte, zbystřete! Návod i originální krabička se cení!
Zájem o ně je velký, utržíte za ně stovky korun
Větší zájem o magické tabulky je v zahraničí. Pokud tedy nějakou sháníte, musíte na zahraniční aukční weby. Ale poštěstit se může i na českých. Počítejte s cenami v řádech několika stovek korun. Cennější jsou samozřejmě plně funkční modely nebo celé sady, pokud se vám poštěstilo jich mít víc. A jak již bylo ukázáno zkraje našeho článku, když bude tabulka ještě zabalená v originální krabici, je vyhráno.
Dodnes jsou populární
Mluvíme tu samozřejmně o těch retro verzích, protože tento systém magických tabulek zůstal mezi dětmi oblíbený. V mnoha variantách zůstávají tyto tabulky na trhu stále. Což je v oblasti retro hraček docela rarita.
Zdroje článku: en.wiki, pinterest, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková