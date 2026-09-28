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Milovaly ji všechny Husákovy děti. Oblíbená hračka je ve světovém žebříčku top hraček století

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Otáčet těmi malými knoflíky jsme dokázali celé hodiny. Obrázky sice za moc nestály, ale co na tom záleželo. Byla to slušná technická vymoženost a největší mistři zvládali výrobu celých labyrintů. Tuhle mechanickou tabulku pamatují zejména Husákovy děti.
Milovaly ji všechny Husákovy děti. Oblíbená hračka je ve světovém žebříčku top hraček století

Milovaly ji všechny Husákovy děti. Oblíbená hračka je ve světovém žebříčku top hraček století

Zdroj: vygenerováno pomocí AI: OpenAI, ChatGPT, redakce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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