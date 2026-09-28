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Jak vybrat kliku? Malý předmět s velkým efektem. Řešte vzhled, ale i správnou rozteč

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Na začátku 21. století se termín "kliky" užívá více pro procesy, při nichž cosi vyberete levým tlačítkem myši. My se dnes budeme věnovat klasickému významu tohoto slova. Kliky jsou totiž tím prvním, s čím přijdete při vstupu do bytu do styku.
interiérová klika

interiérová klika

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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