Jak vybrat kliku? Malý předmět s velkým efektem. Řešte vzhled, ale i správnou rozteč

Reklama
2 min
Jak vybrat kliku? Malý předmět s velkým efektem. Řešte vzhled, ale i správnou roztečPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na začátku 21. století se termín "kliky" užívá více pro procesy, při nichž cosi vyberete levým tlačítkem myši. My se dnes budeme věnovat klasickému významu tohoto slova. Kliky jsou totiž tím prvním, s čím přijdete při vstupu do bytu do styku.
interiérová klika
Zdroj: Shutterstock
Reklama
Perníčkové latte: Připravte si domácí perníčkový sirup a udělejte si to na podzim hezké!
Perníkové latte je jedním z těch nápojů, které pobláznily svět. Jestli se těšíte na každý podzim, až se...
Mýty o kuchyňských pracovních deskách: Kolik toho vydrží dřevo, laminát nebo kámen?
Jakmile se nějaký mýtus ujme, boří se ho těžko. Ne jinak tomu je u kuchyňských desek. Některé z mýtů vás...
Jak zazimovat trampolínu? Záleží i na množství sněhu, který u vás v zimě padá
Než udeří první mrazy, dopřejte své trampolíně zimní pauzu! Řekneme vám, proč ji na zimu zazimovat, a...
Francouzská rajčatová omáčka: Základ pro každého, kdo to myslí s vařením vážně
Rajčatovou omáčku už jste určitě někdy ochutnali. Možná ale spíš tu italskou s nádechem bazalky. Ta...
Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...Všechny články tohoto autora →
- Zašlé zlaté šperky mohou znovu vypadat jako právě zakoupené. Pomůže několik důmyslných čisticích triků
- Nájem 2,50 Kčs za metr čtvereční. Za socialismu stálo bydlení pakatel, na pořadníku se ale čekalo roky
- Maso zavání, ale ještě ho nevyhazujte: dvě hodiny v kefíru nebo 30 minut v manganistanu ho můžou zachránit
- Struhadlo, na kterém se sýr jen drolí, spravíte doma: stačí brusný papír, trocha vody a minuta broušení
Pastrňák nově šéfuje Bostonu jako kapitán. Každému slibuje stejný prostor
SportyŽivě
dnes, 06:15
4 min
Životní kotrmelce. Pomáhají i škodí
i60.cz
dnes, 06:05
6 min
Do Evropské unie pronikl obávaný vetřelec. Dokáže napáchat obrovské škody
Trendy svět
dnes, 06:03
2 min
Brusel chce od roku 2029 zpoplatnit emise letů mimo EU. O ceně letenky do Egypta může rozhodnout místo, kde přestupujete
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
4 min
Royal Navy a ponorka HMS Agamemnon: Šestá ponorka třídy Astute je tichá jako mládě delfína, smrtící jako orka
Securitytech
dnes, 06:00
3 min
Reklama
Na TikToku nasbíral pojem „alpský rozvod“ miliony zhlédnutí. Muži na túrách opouštějí partnerky, za vzorcem stojí soutěživost
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
5 min
Lidé vyhazují starý nábytek z trubek a dřeva, aniž tuší, že některé kusy se prodávají za tisíce korun. Stačí zkontrolovat jednu věc
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
5 min
Semínka rajčat z obchodu klíčí bídně, protože je nikdo nefermentuje. Stará metoda z babiččina záhonu zabere za 3 dny
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
Bramboračka bez chuti? Česnek a majoránku přidejte až na konci. Kdo je vaří od začátku, přijde o celé aroma polévky
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
Nenápadná mýdlenka v koupelně může stát tisíce korun. Většina lidí ale netuší, které tři vlastnosti z ní dělají sběratelský kousek
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
Reklama
Horolezec objevil na Google Earth neznámé kamenné struktury. Někdo je postavil ve výšce 3000 metrů
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
2 min
Předpověď na nový týden má nečekaný háček. Přijde zlom, který nikdo nečekal
Trendy svět
dnes, 05:59
1 min
Režim z něj udělal „pornoherce a pašeráka krve“. Kukura popsal, co o něm tehdy šířili
Žena.cz
dnes, 05:59
Ani drahá chemie, ani zvon. Ucpaný odpad uvolníte díky 1 věci, kterou má v kuchyni každý
PrimaProstor.cz
dnes, 05:54
3 min
Česká hrdinka Nosková po triumfu: Po posledním míčku nikdy nevím, co mám dělat
SportyŽivě
dnes, 05:53
3 min
Reklama
Kolik si v Německu vydělá pokojská v hotelu za 5 hodin práce denně? Po přepočtu na koruny budete koukat
PrimaProstor.cz
dnes, 05:50
3 min
Na tajemné podzemní prostory narazili při stavbě svatebního dvorku u Černé věže
Plzeňská Drbna
dnes, 05:47
3 min
Frekventované táborské ulice čeká oprava. Omezení se dotknou řidičů i MHD
Budějcká Drbna
dnes, 05:44
2 min
Ani majoránka, ani česnek. Do bramboráků patří 1 surovina, kterou babičky přidávaly vždycky
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:37
4 min
KVÍZ: Většina hráčů pohoří u multiplatformních chytáků. Poznáte, kam která série původně patří?
FAJNTIP.cz
dnes, 05:30
2 min
Reklama
Experti označili 1 nejhorší druh mouky. Má ji ve spíži skoro každá česká hospodyně
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:29
4 min
Karlovy Vary hledají vánoční strom. Možná roste právě na vaší zahradě
Karlovarská Drbna
dnes, 05:26
1 min
Módní poradkyně prozradila: po 60 už nikdy nenoste tyto 3 věci. Postarší vás víc než vrásky
ExtraInspirace
dnes, 05:24
2 min
28. září. Den české státnosti nám připomíná život a odkaz svatého Václava
Jihlavská Drbna
dnes, 05:21
3 min
Odborníci vyhlásili nejlepší sýr na pizzu. Většina Čechů kupuje úplně jiný
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:20
4 min
Reklama
V českých e-shopech se objevily exoskelety na nohy za 22 tisíc. Do kopce vám ušetří opravdu hodně sil
Mobify.cz
dnes, 05:16
4 min
Švestkový koláč s pudinkem: Pudink dodá koláči hebkost a švestky příjemnou kyselkavost
Cooky.cz
dnes, 05:16
4 min
Pod Moravou leží nejhlubší zatopená propast světa. Potápěči ani roboti dodnes nedosáhli jejího dna
UdálostiExtra
dnes, 05:14
4 min
Francouzské seniorky po 60 vytahují na podzim tenhle kabát. Prodlouží jim postavu a uberou vizuálně hned 8 kg
Relaxeo.cz
dnes, 05:13
2 min
Experti označili 1 nejhorší způsob skladování chleba. Dělá to skoro každá česká domácnost
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:08
4 min
Reklama
Ani legíny, ani tepláky. Ženy po 60 teď na podzim nosí 1 kousek, který je pohodlný a zeštíhlí v bocích
ExtraInspirace
dnes, 05:07
3 min
Zašlé zlaté šperky mohou znovu vypadat jako právě zakoupené. Pomůže několik důmyslných čisticích triků
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 05:02
2 min
Milovaly ji všechny Husákovy děti. Oblíbená hračka je ve světovém žebříčku top hraček století
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
2 min
Strouhanku na těsto sype každý, ale štrúdl stejně teče. Chybí jeden krok, který dělaly naše babičky a my na něj zapomněli
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
3 min
Proč se na podzim mlží okna v autě? Tohle nastavení klimatizace je vyčistí
cdr.cz
dnes, 05:00
5 min
Reklama
Týdenní kúra za 3 500 Kč v lázních, kde se léčil i Kafka. Cenu drží dole unikátní minerální složení pramenů, díky němuž funguje bez nákladné infrastruktury
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
3 min
Šílené, ale mnohdy dokonalé japonské vynálezy. Většinu z nich bychom však nevyužili
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
3 min
V Praze leží přístav, který propojil vlak, silnici i řeku na jednom místě. Uměle vyhloubená zátoka fungovala jako logistický uzel Evropy
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
3 min
S každými 10 km od Etny klesá výskyt rakoviny. Vulkanické plyny obsahují těžké kovy a radioaktivní částice, které kontaminují vodu i půdu
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
4 min
Zhubla 60 kilo, ale číslo na váze tají. Anna Marie Harmáčková vysvětlila proč
Žena.cz
dnes, 04:59
Reklama
Reklama
Srbský prezident Vučić rezignoval. Našel cestu, jak zůstat u moci
Před 45 lety dobývali obrazovky v Arabele. Dnes žijí Honzík a Mařenka úplně jiné životy
Nevyřešená záhada Hirošimy. Zmizely tajné plány k útoku
O člověku mohou všichni mluvit dobře. Když se ale zachoval špatně k nám osobně, náš mozek dá přednost vlastní zkušenosti
Proč hotely používají v pokojích bílé povlečení. Roli v tom hraje psychologie i ekonomika
Reklama
Reklama