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28. září. Den české státnosti nám připomíná život a odkaz svatého Václava

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Dennívýzva
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28. září máme tradičně spojený se jménem svatého Václava. Jsme rádi, že je náš pracovní týden o jeden den kratší, rádi trávíme čas s rodinou a přáteli. Co všechno ale tomuto volnému dni předcházelo? Připomeňme si v krátkosti Václavův život, jeho pozdější význam a tradice, které díky němu vznikly.
28. září. Den české státnosti nám připomíná život a odkaz svatého Václava

28. září. Den české státnosti nám připomíná život a odkaz svatého Václava

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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