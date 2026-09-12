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Komiksový propadák roku dorazil na stream. Supergirl ale má čím překvapit

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Mělo se jednat o potvrzení toho, že nová éra komiksové stáje DC po úspěšném Supermanovi vykročila tím správným směrem. Místo toho ovšem letošní Supergirl bolestivě narazila a řadí se mezi největší komerční propadáky roku. Na HBO Max nyní můžete zjistit, zda byla tato komiksová prohra zasloužená.
Komiksový propadák roku dorazil na stream. Supergirl ale má čím překvapit

Komiksový propadák roku dorazil na stream. Supergirl ale má čím překvapit

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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