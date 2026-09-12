Komiksový propadák roku dorazil na stream. Supergirl ale má čím překvapit

Loňský Superman od Jamese Gunna sice nesedl každému a pro mnohé se jednalo o přeplácaný mišmaš, z komerčního hlediska však nová tvář Muže z oceli vzlétla úspěšně a Warneři doufali, že se u jejich problémového DC univerza konečně svítá na lepší časy. Povedený odpich pod taktovkou tvůrce Jamese Gunna a producenta Petera Safrana měla letos potvrdit Supermanova sestřenka Supergirl, která po delší době konečně dostala celovečerní šanci. Jenže ihned po premiéře bylo jasné, že pozitivní atmosféra u studia nevydrží dlouho.
Sledujeme tedy Karu Zor-El, která má do superhrdinské fazóny svého bratrance daleko. Z Kary se totiž stala vesmírná pařmenka, co obráží bary po celé galaxii, a jejím jediným blízkým je věrný pes Krypto. Kara se stále nemůže vyrovnat s traumatickými událostmi okolo zničení své planety a jen bezcílně prolétává životem. Vše se ale změní ve chvíli, kdy Krypta otráví zlotřilý lídr vesmírného gangu Zbojníků. Kara má jen pár dní na to, aby umírajícímu Kryptovi sehnala protijed, jenž má ve svém držení právě ústřední lotr. Musí proto spojit síly s mladou Ruthyí, která se chce pro změnu gangu pomstít za smrt své rodiny. A možná jim při jejich snažení pomůže i vesmírný zabiják Lobo.
Supergirl si odnesla velmi rozporuplné reakce. Mnozí kritici i diváci ji odsoudili jako naprostou komiksovou rutinu, která v dnešní době už nepřináší nic nového a až příliš okatě by chtěla navázat na poetiku Gunnových Strážců Galaxie. Na kritickém webu ostatně najdete pouze 53 % pozitivních recenzí, jež toto hodnocení spíše podporují. Pozitivnější ohlasy ovšem poukazují na to, že tato superhrdinka rozhodně má co nabídnout. Režisér Craig Gillespie dokázal poměrně funkčně promíchat vesmírné komiksové dobrodružství s westernovými prvky, znovu navíc prokázal cit pro napsání zajímavých ženských hrdinek. Vedle sympatické Milly Alcock zde na sebe výrazně upozornil také diváky oblíbený Jason Momoa coby komiksový magor Lobo.
Ani to ovšem ke komerčnímu sukcesu nepomohlo. Supergirl dostala od diváků v kinech pořádný výprask, když utržila pouze 126 milionů dolarů. Rozpočet se přitom pohyboval kolem 180 milionů, blockbuster tak skončil v jasném mínusu a nová DC kapitola už tak musí ze začátku řešit závažné problémy. Studio musí doufat, že Supergirl naláká nové fanoušky alespoň na streamu, kde k tomu má díky svému oddychovému rázu poměrně slibné předpoklady.
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Zdroj: HBO Max, Rotten Tomatoes, Box Office Mojo, Kinobox