Skrytý sci-fi klenot Netflixu, který je podle nás lepší než Ztraceni: Má 100% hodnocení a přesto ho u nás skoro nikdo nezná

Když se mluví o
seriálech, které nedostaly tolik pozornosti, kolik by si zasloužily, Cestovatelé jsou téměř učebnicovým příkladem. Nevypráví úplně totožný příběh jako Ztraceni, ale oba seriály jsou si podobné kombinováním velké žánrové záhady s osudy skupiny velmi rozdílných lidí. Cestování časem bez stroje času
Seriál vytvořil Brad Wright, jeden z tvůrců Hvězdné brány. Jeho koncept cestování časem je přitom překvapivě jednoduchý. Lidstvo v daleké budoucnosti stojí na pokraji zániku a dokáže posílat vědomí svých agentů do minulosti. Nikoli však do jejich vlastních těl – „cestovatelé“ obsazují těla lidí z 21. století jen několik okamžiků před jejich původně zaznamenanou smrtí.
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Jejich úkolem je změnit události, které vedly ke katastrofické budoucnosti. Zároveň ale musejí pokračovat v životech lidí, jejichž těla převzali. Velitel týmu Grant MacLaren v podání Erica McCormacka tak například není jen agentem z budoucnosti, ale také manželem a agentem FBI, jehož předchozí život musí přesvědčivě napodobovat.
Foto: Netflix Záhada funguje jen tehdy, když vás zajímají lidé
Síla Ztracených nikdy nespočívala pouze v tajemném ostrově, bunkru nebo kouři v džungli. Seriál fungoval především proto, že jednotlivé záhady postupně odhalovaly něco o Jackovi, Lockovi, Sawyerovi, Kate a dalších postavách. Divák chtěl znát odpovědi, zároveň však chtěl vědět, co se stane s lidmi, ke kterým si vytvořil vztah.
Cestovatelé používají podobný princip. Každá další mise rozšiřuje informace o budoucnosti, pravidlech cestování časem nebo tajemném systému zvaném Ředitel. Současně ale staví hrdiny před mnohem osobnější otázky. Mají právo změnit život člověka, jehož tělo převzali? Co když se zamilují do někoho, koho měli pouze předstírat, že milují? A má záchrana budoucnosti vždy přednost před jedním konkrétním lidským životem?
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Právě morální dilemata označovali kritici za jednu z hlavních předností seriálu. Přehled recenzí na
Rotten Tomatoes dnes uvádí u celého seriálu 100% průměrné hodnocení kritiků a 97 % od diváků. Kritici přitom opakovaně vyzdvihovali herecké výkony, práci s postavami i skutečnost, že pod sci-fi premisou se skrývá především příběh o lidských rozhodnutích.
Ztraceni přišli v době, kdy se na jeden seriál dívali všichni
Jeden zásadní rozdíl mezi oběma seriály ale leží mimo obrazovku. Ztraceni odstartovali v roce 2004, kdy velké televizní hity stále dokázaly sjednotit obrovskou část publika před jednou obrazovkou v jeden konkrétní večer. Premiéra podle
dobových údajů přilákala v USA přibližně 18,65 milionu diváků. Ještě o šest let později sledovalo finále v průměru kolem 13,5 milionu lidí.
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Cestovatelé dorazili v roce 2016 do úplně jiného prostředí. Streamovací služby už chrlily stále větší množství původní tvorby a seriály se daly zhlédnout během několika večerů místo několika měsíců. To sice vyhovovalo komplexnímu vyprávění, zároveň však bylo mnohem jednodušší v záplavě novinek zmizet.
Ztraceni měli mezi epizodami týden na to, aby diváci rozebírali každou stopu a vytvářeli teorie. Cestovatelé byli seriálem jako stvořeným k podobným debatám, jenže vznikli v éře bingewatchingu.
Ztraceni / Foto: ABC Studios Kultovní hit místo televizního fenoménu
Netflix seriál po třetí řadě ukončil. Dobrou zprávou alespoň je, že finále dokáže fungovat jako skutečný závěr, byť zároveň ponechává otevřená vrátka pro další pokračování.
Brad Wright se přitom projektu úplně vzdát nechtěl. Později přiznal, že se spolu s producentkou Carrie Mudd pokoušeli seriál oživit a McCormack byl připraven pokračovat.
Podle Wrighta ale Cestovatelé jednoduše nikdy nedosáhli sledovanosti, která by Netflix přesvědčila k návratu. Zároveň předpověděl, že by se z projektu časem mohl stát kultovní hit.
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Možná měl pravdu. Cestovatelé sice nikdy nebyli novými Ztracenými v počtu diváků ani kulturním dopadu. Kvalitou nápadu, propracovaností postav a schopností spojit velké sci-fi otázky s překvapivě komorním lidským dramatem k němu ale měli podstatně blíž, než jejich dnešní popularita napovídá.
Pokud jste Cestovatele do dnes minuli, máte velkou výhodu. Místo několikaletého čekání na odpovědi má před sebou tři kompletní řady jednoho z nejvíce přehlížených sci-fi seriálů své dekády.
Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Zdroje: Netflix + další zdroje uvedené s prokliky v textu