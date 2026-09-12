Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Kvíz: Jak dobře znáte české seriály devadesátých a nultých let? Mladší generace se možná nechytí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
České televizní seriály kdysi dokázaly přikovat k obrazovkám celé rodiny. Pamatujete si ještě, kdo sedával v legendární Hospodě, jak se jmenovaly postavy z Comebacku nebo kdy se začínala vysílat Ordinace v růžové zahradě? Otestujte své znalosti a zjistěte, jestli patříte mezi skutečné seriálové odbo
Kvíz: Jak dobře znáte české seriály devadesátých a nultých let? Mladší generace se možná nechytí

Kvíz: Jak dobře znáte české seriály devadesátých a nultých let? Mladší generace se možná nechytí

Zdroj:
Reklama
Další články z Netflixer
Skrytý sci-fi klenot Netflixu, který je podle nás lepší než Ztraceni: Má 100% hodnocení a přesto ho u nás skoro nikdo nezná
Skrytý sci-fi klenot Netflixu, který je podle nás lepší než Ztraceni: Má 100% hodnocení a přesto ho u nás skoro nikdo nezná
Penélope Cruz neudržela slzy: Nový film, ve kterém hraje s manželem, si v Benátkách vysloužil rekordní 16minutový potlesk
Penélope Cruz neudržela slzy: Nový film, ve kterém hraje s manželem, si v Benátkách vysloužil rekordní 16minutový potlesk

Penélope Cruz a Javier Bardem se v novém psychologickém dramatu Floriana Zellera potkávají jako manželé,...

Kvíz: Poznáte nejlepší thrillery z Netflixu jen z fotek? Na 100 % to zvládne tentokrát jen opravdový znalec
Kvíz: Poznáte nejlepší thrillery z Netflixu jen z fotek? Na 100 % to zvládne tentokrát jen opravdový znalec

Máte rádi seriály, u kterých si až do poslední chvíle nejste jistí, co se vlastně stane? Pak jste tu...

Ulítlá a drsná akční komedie ovládla sledovanost na Netflixu. Na ČSFD má 88 %, diváci mluví o mistrovském díle
Ulítlá a drsná akční komedie ovládla sledovanost na Netflixu. Na ČSFD má 88 %, diváci mluví o mistrovském díle

Druhá řada akčního krimi seriálu Gentlemani konečně dorazila na Netflix. A je ještě víc strhující,...

To se prostě nedá, píší diváci o nové české komedii. V kinech na ni skoro nikdo nepřišel, teď to zkouší na Netflixu
To se prostě nedá, píší diváci o nové české komedii. V kinech na ni skoro nikdo nepřišel, teď to zkouší na Netflixu

Začátkem září dorazila na Netflix česká hororová komedie Tahle párty je DEAD, která se v kinech vlastně ani...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.