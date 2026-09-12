Kvíz: Jak dobře znáte české seriály devadesátých a nultých let? Mladší generace se možná nechytíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kvíz: Jak dobře znáte české seriály devadesátých a nultých let? Mladší generace se možná nechytí
Penélope Cruz a Javier Bardem se v novém psychologickém dramatu Floriana Zellera potkávají jako manželé,...
Máte rádi seriály, u kterých si až do poslední chvíle nejste jistí, co se vlastně stane? Pak jste tu...
Druhá řada akčního krimi seriálu Gentlemani konečně dorazila na Netflix. A je ještě víc strhující,...
Začátkem září dorazila na Netflix česká hororová komedie Tahle párty je DEAD, která se v kinech vlastně ani...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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