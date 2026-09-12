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Nejostřejší twist v té nejkýčovitější romanci? M. Night Shyamalan představuje valentýnský horor

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M. Night Shyamalan natočil kvalitativní provary jako Stalo se nebo Žena ve vodě, ale tvůrce Šestého smyslu jinak s železnou pravidelností servíruje neprobádané koncepty s tak smělým vedením příběhu, že výsledek už není „nejšalamounštější“, nýbrž přímo nejšamalanštější. Po úspěšné Pasti s Joshem Hartnettem se americký Ind vrhá na navenek nečekanou látku – Co po nás zůstane (Remain) vzniklo ve spolupráci s často ždímaným autorem červené knihovny Nicholasem Sparksem (Zápisník jedné lásky). Film s Jakem Gyllenhaalem a Phoebe Dynevor ale samozřejmě nebude tradičním romantickým kýčem. Trailer rozprostírá minimálně jednu hororovou zápletku, jejíž „šamalanské“ vyústění v kinech posoudíme od 4. února 2027.
Nejostřejší twist v té nejkýčovitější romanci? M. Night Shyamalan představuje valentýnský horor

Nejostřejší twist v té nejkýčovitější romanci? M. Night Shyamalan představuje valentýnský horor

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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