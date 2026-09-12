Nejostřejší twist v té nejkýčovitější romanci? M. Night Shyamalan představuje valentýnský horor

Co po nás zůstane
jde v českém distribučním názvu naproti valentýnské poptávce, ale anglické Remain nechává prostor záhadě. Shyamalan své filmy rád nazývá jednoslovně (Čas
, Visit
, Vyvolený
, Znamení
…) a je to primárně on, kdo tentokrát stojí za nikoli filmovým, ale primárně knižním námětem. Remain je filmařovým, a tedy i spisovatelovým bestsellerem, na němž pracoval právě se Sparksem. Následně Shyamalan sám sepsal adaptovaný scénář, a to prostě musí značit jediné – s výpomocí největšího výrobce romantické limonády načrtl rádoby sluníčkový melodramatický koncept, který svými osvědčenými prostředky rozbije na atomy a ukáže, zač je toho hororový zubař.
Hrdinova andělská a zdánlivě dokonalá známost Wren s tváří Phoebe Dynevor (Bridgertonovi, Žraločí smršť) se v traileru svého pohledného šamstra Tatea (Jake Gyllenhaal) koneckonců ptá, proč spolu nemohou být. Sbližují se při deskových hrách a dalších společných chvílích; brzy je ale zřejmé, že jim v tom něco brání. Mezi nimi zavlaje závěs a Wren zmizí. Později Tate v noci zaslechne její pláč z koupelny a rozsvítí, aby jí zabránil udeřit hlavou do obkládané zdi. Po rozsvícení je však koupelna prázdná. Ke konci ukázky, kterou doprovází skladba „My Love Mine All Mine“ od Mitski, se objeví nápis „Důvěřuj neznámému“.
Po řadě morbidních a do různé míry nadpřirozených vztahových hororů z tohoto století, mezi něž lze zařadit i Neviditelného či letošní Posedlost, se zatím neodehrává nic moc mimořádného. Jenže Shyamalan si rád drží esa při těle a zkrátka umí překvapovat i v tom zdánlivě nejbezpečnějším teritoriu – ukázkovým příkladem je jeho rodinný horor Visit, v němž se znepokojivě zvrtla návštěva u prarodičů. Románová předloha k Remain vyšla v říjnu 2025 a její příběh sleduje Tatea, jenž přijíždí na Cape Cod po pobytu v luxusním psychiatrickém zařízení, kde se léčil z těžké deprese po smrti milované sestry. Ta dokázala vidět duchy – a tento nadpřirozený dar se v jejich rodině dědí. Tate se zamiluje do Wren, která však skrývá mnohá tajemství, jež mohou ohrozit rodící se vztah právě ve chvíli, kdy začíná rozkvétat. Tate si uvědomí, že pokud chce Wren osvobodit od stále zoufalejšího osudu, musí odhalit pravdu o její minulosti dříve, než vyprší čas.
Co po nás zůstane se svou zápletkou trochu blíží jiné, vztahově ještě spletitější mysteriózní romanci, která vyjde v příštích měsících. Na začátku října má v kinech premiéru thriller Pravda, nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, jehož přijetí napoví, jak moc lidé na příštího Valentýna zatouží po špetce šamalanského nadpřirozeného milování. Zatím si prohlédněte žebříček nejlepších mysteriózních romantických filmů na Kinoboxu.
Zdroj: Warner Bros., Deadline