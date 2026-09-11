Kvíz: Poznáte nejlepší thrillery z Netflixu jen z fotek? Na 100 % to zvládne tentokrát jen opravdový znalecPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kvíz: Poznáte nejlepší thrillery z Netflixu jen z fotek? Na 100 % to zvládne tentokrát jen opravdový znalec
Začátkem září dorazila na Netflix česká hororová komedie Tahle párty je DEAD, která se v kinech vlastně ani...
Michael J. Fox se stal jednou z největších televizních a filmových hvězd 80. let. Proslavil ho sitcom...
Bez velkého humbuku dorazil na stream Apple TV+ celovečerní film Mayday s Ryanem Reynoldsem a Kennethem...
Jeden z nejslavnějších psů v historii má konečně reálnou podobu. Od kreslené dogy po počítačovou animaci,...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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