Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Kvíz: Poznáte nejlepší thrillery z Netflixu jen z fotek? Na 100 % to zvládne tentokrát jen opravdový znalec

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Máte rádi seriály, u kterých si až do poslední chvíle nejste jistí, co se vlastně stane? Pak jste tu správně. V našem nejnovějším kvízu si totiž pořádně otestujete, jak dobře se vyznáte v thrillerech z produkce Netflixu. Do výběru jsme zařadili známé seriálové hity, ale také méně profláknuté kousky.
Kvíz: Poznáte nejlepší thrillery z Netflixu jen z fotek? Na 100 % to zvládne tentokrát jen opravdový znalec

Kvíz: Poznáte nejlepší thrillery z Netflixu jen z fotek? Na 100 % to zvládne tentokrát jen opravdový znalec

Zdroj:
Reklama
Další články z Netflixer
Ulítlá a drsná akční komedie ovládla sledovanost na Netflixu. Na ČSFD má 88 %, diváci mluví o mistrovském díle
Ulítlá a drsná akční komedie ovládla sledovanost na Netflixu. Na ČSFD má 88 %, diváci mluví o mistrovském díle
To se prostě nedá, píší diváci o nové české komedii. V kinech na ni skoro nikdo nepřišel, teď to zkouší na Netflixu
To se prostě nedá, píší diváci o nové české komedii. V kinech na ni skoro nikdo nepřišel, teď to zkouší na Netflixu

Začátkem září dorazila na Netflix česká hororová komedie Tahle párty je DEAD, která se v kinech vlastně ani...

Jak teď vypadá Marty z Návratu do budoucnosti? Dnes je mu 65 let a od mládí bojuje s vážnou nemocí, přes to pořád hraje
Jak teď vypadá Marty z Návratu do budoucnosti? Dnes je mu 65 let a od mládí bojuje s vážnou nemocí, přes to pořád hraje

Michael J. Fox se stal jednou z největších televizních a filmových hvězd 80. let. Proslavil ho sitcom...

Kina ho odmítla, na streamu je to hit. Ryan Reynolds září v akční komedii, kde skrytě rýpe do USA i Ruska
Kina ho odmítla, na streamu je to hit. Ryan Reynolds září v akční komedii, kde skrytě rýpe do USA i Ruska

Bez velkého humbuku dorazil na stream Apple TV+ celovečerní film Mayday s Ryanem Reynoldsem a Kennethem...

Zapomeňte na animaci. Kultovní Scooby-Doo ožije na Netflixu v reálné podobě a zahraje ho skutečný pes
Zapomeňte na animaci. Kultovní Scooby-Doo ožije na Netflixu v reálné podobě a zahraje ho skutečný pes

Jeden z nejslavnějších psů v historii má konečně reálnou podobu. Od kreslené dogy po počítačovou animaci,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.