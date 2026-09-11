Penélope Cruz neudržela slzy: Nový film, ve kterém hraje s manželem, si v Benátkách vysloužil rekordní 16minutový potlesk

Když v úterý 8. září skončila
v Benátkách slavnostní premiéra filmu Bunker, potlesk nebral konce. Podle Deadline trval přibližně šestnáct a půl minuty, Variety dokonce uvádí zhruba patnáct a půl minuty. Ať už se stopky zastavily kdekoliv, šlo o nejdelší ovaci letošního ročníku festivalu. Penélope Cruz se během potlesku neubránila slzám a spolu s Javierem Bardemem děkovala publiku.
Manželská krize ukrytá v bunkru
Za filmem stojí francouzský dramatik a režisér Florian Zeller, který získal Oscara za scénář ke svému filmu Otec. Bunker je jeho třetím celovečerním snímkem a tentokrát nevychází z jeho divadelní hry – scénář napsal přímo pro film a od začátku jej
podle svých slov vytvářel s Cruz a Bardemem v hlavních rolích.
Bardem hraje úspěšného architekta Miguela, který dostane mimořádně lukrativní, ale morálně pochybnou nabídku – navrhnout bunkr pro bohatého technologického magnáta. Jeho žena Sofia v podání Cruz projekt vnímá jako symbol světa, v němž si ti nejbohatší mohou před krizí jednoduše koupit únikovou cestu. Spor postupně odhaluje trhliny v jejich sedmnáctiletém manželství. Zeller tak spojuje intimní vztahové drama s obavami ze společenské nerovnosti, ekologických hrozeb, individualismu a strachu z budoucnosti.
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Samotný nápad přitom vychází z reality. Zeller podle svého vyjádření narazil před několika lety na zprávu o technologickém miliardáři, který si nechával na Havaji budovat soukromý kryt. Zaujala ho ironie člověka, jenž zbohatl na propojování lidí, ale sám se před světem snaží izolovat. Bunkr je proto ve filmu nejen stavbou, ale především metaforou bariér, které si kolem sebe vytvářejí jednotlivci i celé společenské vrstvy.
Foto: Jean_Nelson (Kathy Hutchins) via Depositphotos Cruz a Bardem bodují, film už méně jednoznačně
Jestli byla reakce publika na premiéře prakticky bezvýhradná, první kritiky jsou mnohem rozdělenější.
Time Out udělil filmu čtyři hvězdičky z pěti a oceňuje především způsob, jakým Zeller oživuje známý motiv rozpadajícího se manželství. Velká část chvály míří právě ke Cruz a Bardemovi a jejich společné chemii. Podobně Screen Daily označuje snímek za působivé a aktuální domácí drama.
Podstatně tvrdší je Peter Bradshaw z
The Guardian, který udělil filmu jen dvě hvězdičky z pěti. Podle něj snímek nedokáže společenská témata ani manželskou krizi rozvinout s takovou hloubkou, jakou měl Zellerův Otec, a v závěru se příliš spoléhá na konvence thrilleru. Také TheWrap vidí problém v tom, že Bunker osciluje mezi satirou, vztahovým dramatem a napínavým thrillerem a ne všechny tyto polohy se podaří dokonale propojit.
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Rozpolcenost prvních reakcí dobře zachycuje i
Rotten Tomatoes, kde má film při prvních dvanácti započítaných recenzích skóre 47 %. Na jednom se ale kritici shodují podstatně častěji. Největší zbraní filmu jsou Cruz a Bardem, jejichž skutečné partnerství dodává manželským střetům na plátně další vrstvu.
Na skutečný benátský verdikt si však Bunker ještě musí počkat. Film soutěží v hlavní sekci Venezia 83 o Zlatého lva a vítězové budou oznámeni až v sobotu 12. září. Už teď je ale jisté, že co do reakcí publika patří Zellerův nový snímek k nejvýraznějším premiérám letošního festivalu.
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