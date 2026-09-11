Ulítlá a drsná akční komedie ovládla sledovanost na Netflixu. Na ČSFD má 88 %, diváci mluví o mistrovském díle

Uznávaný režisér
Guy Ritchie se vrací do světa aristokratů, drog a organizovaného zločinu a znovu staví do centra Eddieho Hornimana v podání Thea Jamese. Od událostí první řady uplynul rok a Eddie už dávno není nezkušeným dědicem, který se snaží pochopit pravidla podsvětí. Společně se Susie Glass ( Kaya Scodelario) rozšiřuje své kriminální impérium a tentokrát míří až za hranice Británie. Jejich cesta vede do Itálie, kde se dostanou do hledáčku mocného mafiánského bosse Marca Morettiho v podání Sergia Castellitta.
Eddie navíc začíná zjišťovat, že mu nová role vyhovuje mnohem víc, než si původně dokázal vůbec představit. To mu ale nestačí a chce získat víc. Jenže s větší mocí přichází také větší riziko – a tentokrát může Eddie přijít nejen o své postavení, ale i o vlastní tvář.
První série se v roce 2024 zařadila mezi nejúspěšnější britské seriály Netflixu a nastavila tak laťku hodně vysoko. V prvních deseti týdnech u ní diváci strávili neuvěřitelných 462,4 milionu hodin sledování, a proto nové epizody nechtějí zůstat pozadu. Už teď je jasné, že třetí řada diváky nemine a dorazit by měla na streamovací platformu v příštím roce.
Kritici vidí změnu. Gentlemani jsou temnější a méně bezstarostní
První reakce zahraničních kritiků se v jednom důležitém bodě překvapivě shodují. Gentlemani se změnili. Otázkou ale zůstává, jestli je právě tohle změna, kterou fanoušci chtěli.
Variety patří k těm, kteří novému směru věří. Vyzdvihuje především Thea Jamese, jehož Eddie působí jako výrazně nebezpečnější postava než dříve. Samotnou sérii označuje za podívanou, která si i přes temnější tón dokáže zachovat zábavnost.
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The Times už tak bezvýhradně nadšený není. Seriál se opírá o okázalé akční scény, absurdní humor a luxusní vizuál, zároveň se ale pokouší přidat vážnější a hlubší rovinu, která ale ne úplně funguje. Gentlemani se stále příliš spoléhají na násilí, hlášky a efektní zpracování, než aby mohli působit skutečně sofistikovaně.
The Telegraph si zase všímá něčeho úplně jiného. Novým epizodám chybí ikonická chaotická energie, kterou do první řady přinášel Freddy v podání Daniela Ingse. Zároveň ale chválí Vinnieho Jonese jako Geoffa a absurdní linku Ray Winstona, jehož Bobby Glass si ve vězení žije téměř jako v luxusním hotelu.
A český
Kinobox jde ještě dál. Druhé sérii přiznává, že je temnější, drsnější i odvážnější, přičemž právě Eddieho proměnu považuje za jednu z nejzajímavějších částí pokračování. Už nejde o člověka, který se do zločineckého světa dostal omylem. Začíná ho totiž skutečně přitahovat moc, kterou mu nabízí. První řadě se ale vyrovnat nedokáže.
Výsledný obrázek je tak poměrně zajímavý. Kritici druhé řadě většinou nevyčítají, že by byla nudná. Spíš řeší, jestli její větší ambice nejsou zároveň její největší slabinou.
Foto: Netflix Někteří diváci si stěžují na tempo i dialogy. Jiní mluví o mistrovském díle
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Rotten Tomatoes má druhá řada aktuálně 84 % od kritiků a 81 % od diváků. Čísla tedy rozhodně neukazují na žádný propadák, přesto jsou uživatelské komentáře opravdu pestré.
„Je to mistrovské dílo. Druhá řada je s každou epizodou lepší a lepší,“ píše jedna z divaček. Jiní chválí hlavně humor, akci a typický styl Guye Ritchieho. Někteří ale upozorňují, že začátek je pomalý a poněkud chaotický. Objevuje se také názor, že první epizody příliš nebaví, ale poslední čtyři sérii výrazně zvedly.
„Vizuálně je to skvělé, ale některé rozhovory jsou prostě příliš dlouhé a nudné,“ shrnuje jeden z komentářů, který zároveň upozorňuje i na předvídatelnost příběhu.
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Zajímavě se přitom část diváků staví ke změně atmosféry. Druhá řada je odvážným posunem od komedie k mnohem temnějšímu dramatu. „
V první řadě se smějete společně s postavami, ve druhé se o ně začínáte bát,“ píší. Právě Eddieho proměna z aristokrata v opravdového gangstera podle něj dává pokračování nový rozměr. Foto: Netflix Čeští diváci jsou nadšení a hodnotí lépe než první řadu
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ČSFD si druhá řada Gentlemanů aktuálně drží 88 %, zatímco první série má 84 %. Čeští diváci tak zatím dávají pokračování dokonce lepší hodnocení než původním epizodám. V komentářích navíc převládá nadšení a někteří fanoušci se nebojí druhou řadu označit za ještě povedenější.
„Druhá série naprosto překonala tu první, naprostý banger. Slast koukat, jak Ritchie několik scén jednotlivých dílů umí neskutečně vygradovat. Theo James je fantastický a postava Eddieho projde totální proměnou a katarzí, 90%," píše jeden z nich.
„Guy zkrátka nepodléhá oné sentimentalitě, které jiní tvůrci s postupem jejich tvorby. Žádný zbytečný vysvětlování, prostě jde do toho svým stále neokoukaným stylem, alespoň pro mě. Už teď se těším na další sérii," komentuje další.
„Dvě slova – ty kráso!!!!!!!!!!! To mělo grády! Byla to našlapaná mašina plná krve, intrik, napětí, sexy lidi, luxusu, elegance. Šílené kontrasty zapadající do sebe jako mozaika!!!!! A ten epický konec!!!! A teď držet a čekat na další pokračování. Nevím, zda to dám," uzavírá jeden z nadšených komentářů. Zdroje: ČSFD, RottenTomatoes, Kinobox, Vogue, Variety, The Telegraph, The Times