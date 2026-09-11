Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Ulítlá a drsná akční komedie ovládla sledovanost na Netflixu. Na ČSFD má 88 %, diváci mluví o mistrovském díle

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Druhá řada akčního krimi seriálu Gentlemani konečně dorazila na Netflix. A je ještě víc strhující, krvavější a nabitá novými postavami. První hodnocení naznačují, jestli režisér Guy Ritchie dokázal překonat vysoce nastavenou laťku předchozí řady, nebo na diváky čeká zklamání.
Ulítlá a drsná akční komedie ovládla sledovanost na Netflixu. Na ČSFD má 88 %, diváci mluví o mistrovském díle

Ulítlá a drsná akční komedie ovládla sledovanost na Netflixu. Na ČSFD má 88 %, diváci mluví o mistrovském díle

Zdroj:
Reklama
Další články z Netflixer
To se prostě nedá, píší diváci o nové české komedii. V kinech na ni skoro nikdo nepřišel, teď to zkouší na Netflixu
To se prostě nedá, píší diváci o nové české komedii. V kinech na ni skoro nikdo nepřišel, teď to zkouší na Netflixu
Jak teď vypadá Marty z Návratu do budoucnosti? Dnes je mu 65 let a od mládí bojuje s vážnou nemocí, přes to pořád hraje
Jak teď vypadá Marty z Návratu do budoucnosti? Dnes je mu 65 let a od mládí bojuje s vážnou nemocí, přes to pořád hraje

Michael J. Fox se stal jednou z největších televizních a filmových hvězd 80. let. Proslavil ho sitcom...

Kina ho odmítla, na streamu je to hit. Ryan Reynolds září v akční komedii, kde skrytě rýpe do USA i Ruska
Kina ho odmítla, na streamu je to hit. Ryan Reynolds září v akční komedii, kde skrytě rýpe do USA i Ruska

Bez velkého humbuku dorazil na stream Apple TV+ celovečerní film Mayday s Ryanem Reynoldsem a Kennethem...

Zapomeňte na animaci. Kultovní Scooby-Doo ožije na Netflixu v reálné podobě a zahraje ho skutečný pes
Zapomeňte na animaci. Kultovní Scooby-Doo ožije na Netflixu v reálné podobě a zahraje ho skutečný pes

Jeden z nejslavnějších psů v historii má konečně reálnou podobu. Od kreslené dogy po počítačovou animaci,...

Smrt v luxusní vile odhalí špinavá tajemství boháčů. Na Netflix míří mrazivá krimi novinka plná lží
Smrt v luxusní vile odhalí špinavá tajemství boháčů. Na Netflix míří mrazivá krimi novinka plná lží

Seriál Dokonalá lež (The Perfect Lie) představí příběh smetánky, kterou rozruší vražda. Napínavá novinka...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.