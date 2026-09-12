Diváci zuří do teď: Lovci myšlenek a další výborné seriály, které Netflix nemilosrdně zařízl. Měly přitom obrovský potenciál

Nikdy si nemůžete být úplně jistí, jestli seriál, který si právě oblíbíte, skutečně dostane pokračování. Streamovací gigant pravidelně ruší i projekty, které mají oddané fanoušky a velmi dobré hodnocení. Důvodem přitom nemusí být jen nízká sledovanost. Roli hrají také výrobní náklady, délka produkce, dostupnost herců nebo jednoduše to, jestli se Netflixu investice do další řady vyplatí.
U následujících čtyř seriálů je jejich ukončení obzvlášť škoda. A s některými konci se fanoušci nesmířili do teď, naopak ho Netflixu nedokáží zapomenout.
The Get Down mohl být začátek něčeho velkého
Baz Luhrmann ( Velký Gatsby, Elvis) není režisér, který by se spokojil s málem. Když se pustil do svého prvního velkého televizního projektu, vznikl The Get Down, muzikálové drama zasazené do Bronxu na konec 70. let. Seriál sledoval skupinu teenagerů, kteří se snaží prosadit v době, kdy se rodí hip hop a mění se celá newyorská hudební scéna.
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Problém ovšem přišel ještě dřív, než seriál vůbec dorazil na obrazovky. Produkce byla komplikovaná a natáčení se protahovalo. Rozpočet se
podle tehdejších zpráv vyšplhal až ke 120 milionům dolarů za 12 epizod, což z The Get Down udělalo jeden z nejdražších seriálů Netflixu své doby.
Netflix nakonec seriál po jedné sezoně zrušil. A je to škoda hlavně proto, že projekt měl něco, co se hledá poměrně těžko. Vlastní styl, atmosféru a svět, do kterého se dalo ještě dlouho vracet.
Foto: Netflix Světlo a stíny – dvě série a dost
Světlo a stíny mělo všechny předpoklady stát se silnonu fantasy značkou Netflixu. Seriál podle knih Leigh Bardugo měl premiéru v roce 2021 a představil Jessie Mei Li jako Alinu, která zjistí, že disponuje vzácnou schopností přivolat světlo. Druhá řada pak tento svět výrazně rozšířila a ukázala nové postavy.
Zrušení, které bylo oznámeno v listopadu 2023, tak bylo šokem nejen kvůli plánovanému
spin-offu Šest vran, který měl připravený scénář, ale také proto, že sledovanost nebyla vůbec špatná. Za první měsíc si seriál pustilo 55 milionů domácností.
Podle dostupných informací nebyl v souladu poměr mezi sledovaností a náklady, přičemž do rozhodování zasáhly také hollywoodské stávky komplikující produkční plány. Foto: Netflix Na Lovce myšlenek nebyly peníze
Pokud existuje seriál, jehož konec fanoušci dodnes nedokážou úplně přijmout, je to
Mindhunter: Lovci myšlenek. David Fincher v něm sledoval dvojici agentů FBI Holdena a Billa, kteří společně s psycholožkou Wendy zpovídají sériové vrahy. Výsledkem byl pomalý, temný a mimořádně atmosférický seriál, který se nesnažil diváka krmit akcí každých pět minut.
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Fincher otevřeně
přiznal, že seriál byl velmi drahý a neměl dostatečnou sledovanost, aby další investice dávala smysl. Jeho výroba byla extrémně náročná a pohlcovala obrovské množství času.
V posledních letech se objevily
informace o možném návratu v podobě několika filmů. Herec Holt McCallany dokonce v roce 2025 naznačil, že o projektu slyšel a návrat by si přál. Foto: Netflix I Am Not Okay With This zabil koronavirus
I Am Not Okay With This dorazil na Netflix v únoru 2020 a v hlavní roli se objevila Sophia Lillis. Seriál sledoval dospívající Sydney, která se snaží vyrovnat s rodinnými problémy, školou, vlastní sexualitou a především s nově probouzejícími se nadpřirozenými schopnostmi.
Netflix ale v srpnu 2020 oznámil, že druhou řadu nakonec natáčet nebude. Důvodem nebyla nespokojenost se seriálem, ale především komplikace způsobené pandemií covidu-19 a rostoucí výrobní náklady. Podle
tehdejších informací byly pro druhou sezonu hotové scénáře.
Ten nejhorší se nakonec vyplnil. Finále první řady skončilo spoustou otevřených otázek. Jedna z nich se točí kolem záhadného muež, který naznačuje, že její schopnosti rozhodně nejsou jediným problémem, který bude muset řešit. Jenže další epizoda už nikdy nepřišla.
Foto: Netflix Zdroje: Netflix Life, The Wrap, Entertainment Weekly, Vanity Fair, Deadline