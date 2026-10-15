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Meteorologové prozradili, jaký bude podzim

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Deštivého podzimu se zatím obávat nemusíme. Přestože o víkendu na východě Čech zaprší, výhled na dalších sedm až deset dní slibuje převážně suché počasí. Meteorologové očekávají méně srážek, než je pro toto období obvyklé.
Meteorologové prozradili, jaký bude podzim

Meteorologové prozradili, jaký bude podzim

Zdroj: Canva
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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