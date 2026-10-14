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Zdravotní prohlídka nemusí pro seniory znamenat konec za volantem

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Velká část seniorů se zdravotní prohlídky kvůli řízení obává, protože neví, že její výsledek nemusí být jen ano, nebo ne. Šest z deseti seniorů nikdy neslyšelo o harmonizovaných kódech v řidičském průkazu, které jim po zdravotní prohlídce mohou umožnit jezdit dál, bezpečněji, s jasně danými podmínkami a bez zbytečné ztráty samostatnosti.
Zdravotní prohlídka nemusí pro seniory znamenat konec za volantem

Zdravotní prohlídka nemusí pro seniory znamenat konec za volantem

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/2149034766.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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