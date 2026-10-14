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Miloš Zeman prozradil, jak vysoký důchod pobírá. K penzi mu stát vyplácí další desítky tisíc korun

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Bývalý prezident Miloš Zeman má vedle starobního důchodu nárok také na pravidelnou státní rentu. V minulosti přiznal, že jeho penze dosahuje 24 tisíc korun měsíčně, což je podstatně méně, než by mnozí vzhledem k jeho politické kariéře očekávali. Po odchodu z Pražského hradu však získal další finanční nároky, díky nimž je jeho celkové zabezpečení výrazně vyšší.
Bývalý prezident Miloš Zeman má vedle starobního důchodu nárok také na pravidelnou státní rentu.

Bývalý prezident Miloš Zeman má vedle starobního důchodu nárok také na pravidelnou státní rentu.

Zdroj: Nextfoto.cz
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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