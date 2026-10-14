Miloš Zeman prozradil, jak vysoký důchod pobírá. K penzi mu stát vyplácí další desítky tisíc korun

Miloš Zeman patří mezi politiky, kteří o výši svého starobního důchodu veřejně hovořili opakovaně. V březnu 2023, krátce před skončením druhého prezidentského mandátu, uvedl, že jeho penze po předchozích valorizacích činí přibližně 23 tisíc korun měsíčně.
V dubnu následujícího roku už mluvil o částce 24 tisíc korun a svůj důchod označil za mírně nadprůměrný. Stejnou sumu zmínil také v prosinci 2024, kdy vysvětloval, proč jeho penze není vyšší. Přesnou částku, kterou pobírá v říjnu 2026, zatím veřejně nepotvrdil. Jeho dřívější vyjádření proto nelze považovat za aktuální údaj, protože starobní důchody se pravidelně zvyšují prostřednictvím valorizací.
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Za nižším důchodem stojí rozhodnutí z roku 2002
Zemanova penze má jednu podstatnou zvláštnost, která souvisí s jeho odchodem z vrcholné politiky na začátku tisíciletí. Po skončení působení ve funkci předsedy vlády v roce 2002 odešel do předčasného starobního důchodu. Bylo mu tehdy 58 let a do dosažení řádného důchodového věku mu ještě zbývalo několik let. Právě předčasným odchodem později vysvětloval, proč jeho penze neodpovídá představám o příjmech bývalého premiéra a prezidenta.
Předčasné důchody se totiž při přiznání krátí podle toho, kolik času zbývá do dosažení důchodového věku. Toto krácení je trvalé a samotné dosažení řádného důchodového věku ho automaticky neruší. Pro srovnání, v červnu 2026 dosahoval průměrný starobní důchod v České republice 21 892 korun měsíčně. Od začátku letošního roku přitom důchodcům vzrostla základní výměra penze o 240 korun na 4 900 korun a procentní výměra se zvýšila o 2,6 procenta.
Tyto úpravy se promítají také do důchodů přiznaných v minulosti, pokud jejich příjemci splňují příslušné zákonné podmínky. Zemanova penze tak během uplynulých let postupně rostla, přestože do důchodu odešel před více než dvěma desetiletími. Jeho poslední veřejně uvedenou částku však není možné přímo porovnávat s letošním průměrem, protože pochází z roku 2024. Pro přesné srovnání by bylo nutné znát jeho aktuální důchod po posledních valorizacích.
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K důchodu dostává také prezidentskou rentu
Skončením prezidentského mandátu v březnu 2023 přišel Zeman o plat hlavy státu, který tehdy činil 341 200 korun měsíčně. Vedle něj měl prezident nárok také na zvláštní paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce ve výši přibližně 317 500 korun. Celkově tedy šlo o téměř 659 tisíc korun měsíčně, přičemž značná část této sumy byla určena na výdaje související s prezidentským úřadem.
Po odchodu z Hradu získal nárok na měsíční rentu ve výši 50 tisíc korun. Ta se vyplácí bývalým prezidentům vedle případného starobního důchodu a není součástí běžného důchodového systému. Pokud bychom vycházeli z poslední veřejně potvrzené Zemanovy penze 24 tisíc korun, představovala by kombinace obou částek 74 tisíc korun měsíčně před případným zdaněním renty.
Dalších 50 tisíc korun slouží na provoz kanceláře
Tím však zákonné zabezpečení bývalého prezidenta nekončí, protože mu náleží ještě další měsíční částka 50 tisíc korun. Jde o víceúčelovou paušální náhradu, která má pokrývat především pronájem přiměřeně vybavené kanceláře a odměnu asistenta. Tyto peníze je proto nutné odlišovat od samotné prezidentské renty určené k osobnímu zabezpečení.
Zeman si po skončení funkce zřídil kancelář v pražské Jaselské ulici, kde se mohl setkávat s návštěvami a pokračovat ve veřejných aktivitách. Na rozdíl od běžného důchodce má bývalý prezident za stanovených podmínek zajištěno rovněž využívání státního vozidla s řidičem. Celková výše obou peněžních nároků spojených s bývalou prezidentskou funkcí tak dosahuje 100 tisíc korun měsíčně, ovšem polovinu tvoří náhrada související s provozem kanceláře.
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Výše prezidentské renty se už řadu let nemění
Zajímavostí je, že pravidla finančního zabezpečení bývalých prezidentů vycházejí ze zákona účinného od března 2004. Zatímco starobní důchody se pravidelně valorizují a platy ústavních činitelů se odvíjejí od platové základny, prezidentská renta zůstává stanovena pevnou částkou. Její výše se proto automaticky nezvyšuje podle inflace ani růstu průměrné mzdy.
Stejných 50 tisíc korun měsíčně náleží za splnění zákonných podmínek také bývalému prezidentovi Václavu Klausovi. O případném zvýšení těchto částek by museli rozhodnout zákonodárci prostřednictvím změny příslušného zákona. Finanční zabezpečení bývalých prezidentů tak funguje podle odlišných pravidel než běžné starobní penze.
Zákon zároveň stanovuje situace, kdy může bývalý prezident o své zvláštní nároky přijít. Patří mezi ně například nástup do některých vysokých státních funkcí, včetně mandátu poslance nebo senátora.
Renta a související náhrada zanikají také v případě pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin. Samotný vysoký věk ani délka období, které uplynulo od odchodu z Pražského hradu, však důvodem k jejich ukončení nejsou. Miloš Zeman tak může pobírat starobní důchod společně s prezidentskou rentou, dokud splňuje zákonem stanovené podmínky. Jeho finanční zabezpečení proto nelze hodnotit pouze podle výše penze, kterou v minulosti veřejně přiznal.
radioprostor.cz, novinky.cz, echo24.cz, ceskenoviny.cz