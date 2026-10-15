F-117A letěl naposledy v útrobách C-5M. Míří do sbírek Smithsonianu

Rezervisté amerického letectva ho přepravili z Kalifornie do Virginie, kde se má stát součástí stálé sbírky Národního muzea letectví a kosmonautiky Smithsonova institutu.
Dvoudenní let přes celé Spojené státy zajistilo 512. přepravní křídlo rezervy amerického letectva ze základny Dover v Delaware. Náklad o hmotnosti 29 500 liber (zhruba 13,4 tuny) vyžadoval přesné rozložení váhy a do nákladového prostoru se vešel s milimetrovými rezervami. Cílem bylo Centrum Stevena F. Udvar-Hazyho ve virginském Chantilly, kde má muzeum svou pobočku.
„Vyrůstal jsem v devadesátých letech a po roce 2000 a vzpomínám si, že jsem F-117 považoval za to nejneobvyklejší letadlo. Moci ho dopravit do Smithsonianu, aby se zachovalo pro další generace, je neuvěřitelná příležitost a pro nás všechny je to čest,“ řekl major Billy Hafker, instruktor 709. přepravní letky a velitel letounu při této misi.
Noční práce Skunk Works
Posádka z Doveru přistála v kalifornském Palmdale a do dvou hodin měla v nákladovém prostoru uložená a zajištěná odmontovaná křídla, přičemž nechala dost místa pro trup. Jeho naložení se ale nečekaně protáhlo do dalšího dne. Důvodem bylo selhání koordinace ohledně počtu kotevních bodů, které letoun potřeboval. Mechanici divize Skunk Works společnosti Lockheed Martin proto pracovali celou noc, chybějící body vyrobili a namontovali. Kompletní stroj tak 6. října převzal tým Smithsonova institutu.
„Naložit ho bylo trochu obtížné, ale úkol jsme splnili. Je to asi jeden z nejzajímavějších nákladů, jaké jsem kdy viděl,“ uvedl Lucas Richard, specialista na nakládku z 709. přepravní letky.
Demilitarizace jako nejtěžší část
Než může vojenský letoun skončit v muzejní expozici, musí projít demilitarizací. Podle letectva jde o proces, který vyžaduje rozsáhlou součinnost ministerstva války a jeho průmyslových partnerů. K lednu 2021 si letectvo ponechávalo přibližně 48 strojů F-117A a od uzemnění flotily v dubnu 2008 jich každý rok vyřazovalo zhruba čtyři.
„Na takovém projektu se podílí spousta lidí. Demilitarizace byla nejtěžší částí, ale myslím, že vzhledem ke všem okolnostem proběhla opravdu hladce,“ řekl Jeff Corbets, programový manažer Skunk Works, který renovaci vedl.
Stroj s přezdívkou The Overachiever
Do muzea nemíří náhodně vybraný kus. Letoun si vysloužil přezdívku The Overachiever, protože byl jako jediný F-117A nasazen ve všech čtyřech velkých konfliktech, v nichž tyto stroje bojovaly. Šlo o operace Just Cause, Desert Storm, Allied Force a Iraqi Freedom. Při nasazení v Iráku v roce 1991 podle letectva odlétal 1 271 bojových letů s osmdesátiprocentní úspěšností a bez jediného bojového poškození. Ze služby odešel v roce 2007.
V Centru Stevena F. Udvar-Hazyho, kam ročně zavítá přes milion návštěvníků, má být letoun vystaven.