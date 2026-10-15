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Před nádražím v Hradci bude víc uniforem. Strážníci reagují na stížnosti

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Prostor před hlavním vlakovým nádražím v Hradci Králové si vysloužil zvýšenou pozornost městské policie. Riegrovo náměstí patří mezi problematické lokality, a strážníci ho proto zařadili mezi své prioritní obchůzkové trasy.
Před nádražím v Hradci bude víc uniforem. Strážníci reagují na stížnosti

Před nádražím v Hradci bude víc uniforem. Strážníci reagují na stížnosti

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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