Rychnov má dohodu o koalici. Město má nově vést starostka

Rychnov má dohodu o koalici. Město má nově vést starostkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rychnov má dohodu o koalici. Město má nově vést starostkaZdroj: Jiří Obruča
Článek byl publikován 14.10.2026 08:58
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →