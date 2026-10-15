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Dnes místo na hračky, zítra na učebnice: Modulární nábytek se mění spolu s dětským pokojem

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Nejdřív potřebujete uložit plyšáky a stavebnice, o pár let později knížky, školní pomůcky a první sbírky. Dětský pokoj zkrátka nezůstává dlouho stejný. Místo pořizování nového vybavení při každé proměně však můžete zvolit nábytek, který se dá snadno přestavovat a doplňovat. Na tomto principu funguje český modulární systém plug., ze kterého sestavíte nízkou lavici, knihovnu i […]
Dnes místo na hračky, zítra na učebnice: Modulární nábytek se mění spolu s dětským pokojem

Dnes místo na hračky, zítra na učebnice: Modulární nábytek se mění spolu s dětským pokojem

Zdroj: Plugdesign.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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