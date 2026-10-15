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Labrador: rodinný miláček, který má v hlavě vodu, aport a permanentní podezření, že někde existuje svačina

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Labrador má pověst psa, kterého můžete postavit vedle dítěte, babičky, návštěvy, rybníka i kufru auta a on se nějak domluví se všemi. Jenže za tímhle univerzálním rodinným zlatíčkem pořád sedí pracovní retrívr, který byl vyšlechtěný pro vodu, aportování a spolupráci s člověkem. A pokud mu necháte rozhodnout, co je nejdůležitější životní priorita, velmi často zvítězí něco mezi „pojďme něco dělat“ a „tohle by se možná dalo sníst“.
Labrador: rodinný miláček, který má v hlavě vodu, aport a permanentní podezření, že někde existuje svačina

Labrador: rodinný miláček, který má v hlavě vodu, aport a permanentní podezření, že někde existuje svačina

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

Web přináší články o domácích mazlíčcích, volně žijících zvířatech i fascinujících tvorech z celého světa. Čtenáři zde najdou praktické rady pro péči o psy, kočky a další mazlíčky, zajímavosti z říše zvířat, příběhy, které zahřejí u srdce, i kuriozity, nad nimiž zůstává rozum stát. Obsah je...

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