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Kinobox Daily: Cillian Murphy a Chris Evans na cestě ke spáse Slunce. Vychutnejte si Sunshine

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Vizuálně uhrančivé sci-fi Sunshine (2007) režiséra Dannyho Boyla a scenáristy Alexe Garlanda posílá hrstku astronautů v čele s Cillianem Murphym a Chrisem Evansem na misi, která má zachránit umírající Slunce, a s ním i celé lidstvo. Strhující vesmírný thriller se postupně mění ve filozofickou úvahu plnou otázek, které doznívají ještě dlouho po závěrečných titulcích. Podívat se na něj můžete už teď ve zpětném zhlédnutí.
Kinobox Daily: Cillian Murphy a Chris Evans na cestě ke spáse Slunce. Vychutnejte si Sunshine

Kinobox Daily: Cillian Murphy a Chris Evans na cestě ke spáse Slunce. Vychutnejte si Sunshine

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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