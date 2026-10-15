Muzeum Památníku Ležáky zůstane zavřené až do roku 2028

Návštěvníci muzea v Památníku Ležáky si budou muset ještě dlouho počkat. Budova prochází od léta rekonstrukcí a stavební část má být dokončena do konce března 2027. Poté začne budování zcela nové expozice, na níž pracuje ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, pod jehož správu muzeum patří. Podle vedoucí Památníku Ležáky Kamily Chvojkové by mělo být „vše hotové k pietní vzpomínce v červnu 2028".
Rekonstrukce řeší dlouhodobě nevyhovující stav objektu. Havarijní byla střecha, problematický odvod dešťové vody a nevhodné hygienické i požární podmínky. Projekt přitom musel respektovat chráněné prvky budovy, mezi něž patří kamenné obklady venkovních i vnitřních zdí, pamětní mozaika, kamenná dlažba a také drobné detaily jako původní svítidla či zlacené držáky na květinové dary.
Dokud muzeum zeje prázdnotou, pietní areál funguje prostřednictvím komentovaných prohlídek. Průvodci návštěvníky seznamují s místy původních stavení, která dnes připomínají typické žulové památníky zvané hrobodomy. Poslední letošní prohlídka se uskuteční 23. října, příští rok budou pokračovat v týdnu pro školy a zřejmě i o víkendech pro veřejnost. Z dalších akcí se chystá děkovný koncert 19. dubna a červnová pietní vzpomínka k 85. výročí vypálení osady. Dětská recitační přehlídka Ležácké veršování se letos koná 6. listopadu v Multifunkčním centru Hlinsko.
S ležáckou tematikou pracuje také rodinné nakladatelství Ronado. Stojí za ním poslední přeživší z Ležáků Jarmila Doležalová, rozená Šťulíková, spolu se svou dcerou Jarmilou a synem Štěpánem. Jejich nový komiks Hrdé Ležáky na 224 stranách se 160 kresbami Štěpána Doležala sleduje příběh Marušky Hrdé a dalších dětí z vyhlazené osady, které se domů už nikdy nevrátily.
Nacisté Ležáky vypálili v červnu 1942 jako odplatu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Z 51 obyvatel osady přežily pouze dvě děti. Pietní území je dnes národní kulturní památkou.
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