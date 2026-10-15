Zrádci poslali domů další dva věrné a hudební mise s Farnou a Miraiem skončila fiaskem

Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 2026 - 5. epizoda. FOTO: distr. FTV Prima
Pátý díl třetí řady reality show Zrádci uzavřel noční rozhodování na hranici, po kterém soutěž opustil věrný Lukáš. Během následné hudební mise s Ewou Farnou a Miraiem Navrátilem hráči nezískali do banku ani korunu a podezření se obrátilo proti věrnému Adamovi. Rozhodnutí na hranici ukončilo hru pro Lukáše
Pátý díl navázal na konkláve ze
, kde trojice zrádců rozhodovala o osudu věrných Davida a Lukáše uvězněných v klecích na hranici. Dáša prosazovala zavraždění Davida, aby ve hře zůstal Lukáš, s jehož pomocí chtěla vyřadit zrádce Kryštofa. Kryštof a Annelie se přiklonili k opačné variantě, Davida propustili a zrádci se Lukášovi postavili tváří v tvář přímo u hranice, kterou Kryštof zapálil. čtvrtého dílu
Pro vyřazeného hráče šlo o náročnou chvíli.
„Bylo to extrémně reálný, celá ta scéna. Chvíli jsem měl pocit, že se to fakt děje, že umírám. Moje emoce asi diváci mohli dobře vidět, ta situace mě pohltila,“ řekl Lukáš v pořadu Poslední zrada. Odhalení Kryštofovy identity ho nepřekvapilo, na kolegu měl podezření už dříve a po návratu domů zhruba čtrnáct dní zpracovával pocit nespravedlnosti.
Samotné natáčení scény s ohněm vyžadovalo speciální přípravu. Režisér Markus Krug v podcastu Liščí komnata uvedl, že Lukáš musel mít na obličeji ochranný nehořlavý gel a v záloze čekali kaskadéři. Rozhodnutí zbavit se Lukáše přímo před jeho očima dopadlo i na samotného vykonavatele.
„Byl jsem to já, kdo tu hranici zapálil. Pořád si říkám, že je to jenom hra, ale todle bylo moc,“ řekl Kryštof v dílu. Ráno na snídani už místo Lukáše čekala na krbové římse jen urna s popelem. Hudební mise s Ewou Farnou skončila bez peněz
Po snídani začal Petr u Zdíši a Jana sbírat hlasy proti Kryštofovi. Zdíša se soustředila na Adama, který podle ní hraje příliš špatně na to, jak je chytrý. V pracovně i na hradbách se rozběhly debaty, ve kterých šli proti sobě zejména věrní Tomáš a Adam. Oba se navzájem podezřívali, že ten druhý je zrádce.
Následovala mise, ve které se hráči rozdělili do tří skupin. První tým hledal podle mapy v areálu hradu čtyři postavy, které jim zazpívaly krátký nápěv, a hráči ho pak museli zopakovat do studny. V rolích zpívajících postav ze záhrobí se objevili herečka Kateřina Zapletalová, operní pěvkyně Eliška Zajícová, zpěvák
a zpěvačka Ewa Farna. Mirai Navrátil
„Já jsem moc ráda, že jsem mohla být alespoň chvíli součástí Zrádců, jejichž jsem fanynkou,“ řekla Farna ke své účasti. „Zvláštní byl příjezd. Když jsem viděl prostředí, který člověk zná jenom z těch Zrádců, tak byl velký zážitek vidět to na vlastní oči,“ prozradil Mirai.
Druhá skupina poslouchala přezpívané melodie s hlavou ponořenou do studny, do které štáb podle Kruga pouštěl zvuk přes podvodní reproduktor pro akvabely. Posluchači poté hledali shodnou melodii mezi čtyřiceti hracími skříňkami a vybírali čtyři z nich. Za každou správnou skříňku mohli soutěžící získat 50 tisíc korun do banku a při uhodnutí všech čtyř by celá skupina dostala společný štít proti noční vraždě.
Čtyřčlenný tým ve složení Jan, Kryštof, Annelie a Štefan nosil vybrané skříňky do oratoria moderátorovi Vojtěchu Kotkovi. Ten každému z nich nabídl individuální štít výměnou za sabotáž úkolu a výměnu skříňky za nesprávnou. Všichni čtyři nabídku odmítli, přesto skupina neuhodla ani jednu melodii a nezískala peníze ani ochranu. Dáša byla přesvědčená, že její tým vybral u studny alespoň dvě správné skříňky, a po návratu obvinila členy třetího týmu včetně zrádců Kryštofa a Annelie ze sabotáže. Annelie se po hádce s Dášou před ostatními rozplakala.
Kulatý stůl poslal do vyhnanství Adama
U kulatého stolu otevřel debatu Petr a obvinil Kryštofa, že se jeho chování po volbě zrádců změnilo a při předchozích hlasováních se jen vezl s davem. Pozornost ostatních se brzy stočila k Adamovi. Zdíša i Jan poukazovali na to, že soutěžící s jeho schopnostmi by se ve hře nemohl tak často mýlit.
„Já jsem si myslel, že to budu trefovat, ale je to daleko těžší, než jsem na to koukal v televizi,“ řekl Adam u kulatého stolu.
Do Adama se opřel také Tomáš a prohlásil, že podle něj hrál béčkového věrného, protože je áčkový zrádce. Adam se bránil a podezření vracel směrem k Tomášovi a Majdě. Při hlasování získal Tomáš jeden hlas, Majda dva hlasy a Kryštof s Felix po třech hlasech. Osm soutěžících napsalo jméno Adama, který musel hrad opustit. Před odchodem ostatním oznámil, že byl po celou dobu věrný.
V podcastu Poslední zrada Adam uvedl, že takový konec očekával už od prvního castingu, protože lidé mu kvůli jeho profesi vyjednavače přisuzují nadpřirozené schopnosti, a postup do pátého kola bral jako úspěch. Mezi zbylými hráči zavládlo po jeho vyřazení ticho a Jan se ve zpovědnici rozplakal. Nejvíce si výsledek vyčítal Tomáš.
„Cítím se nejhůř za celou hru. Přijdu si jako úplnej dement. Sorry, Adame,“ řekl po hlasování. Rozkol mezi zrádci na nočním konkláve
Dusná atmosféra pokračovala i na nočním konkláve. Dáša stále nevěřila Kryštofovi a Annelii, že si během mise nevzali individuální štít, a oba jí vyčetli, že proti nim před ostatními vystupuje. Annelie navrhovala, aby trojice spolupracovala jako tým, což Dáša v rozhovoru na kameru odmítla. „Necítím potřebu být loajální na úkor vlastního bezpečí,“ řekla ve zpovědnici.
V závěru dílu zrádci vybírali další oběť pro noční vraždu. Ve hře zůstala tři jména, o kterých diskutovali: vědec David, obchodní zástupce Petr a jaderná fyzička Nika.
Pátý díl třetí řady pořadu Zrádci uvedla platforma prima+ ve středu 14. října večer, televize Prima ho odvysílá v neděli 18. října.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( youtube, blesk, FTV Prima).