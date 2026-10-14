Bičem na holou a jízda v popelnicích. Extrémní festival se stěhuje do Hradce

Závody v popelnicích, soutěž v pití slané vody nebo zkouška, kdo vydrží nejvíc ran bičem či rákoskou na holou zadnici. I takový doprovodný program v minulých ročnících nabízel Obscene Extreme. Festival, na který se do Trutnova sjížděli fanoušci extrémní hudby z celého světa, teď oznámil zásadní změnu: příští rok se přestěhuje do Hradce Králové.
Novým domovem bude Park 360. Pořadatelé už zveřejnili termín od 7. do 11. července 2027 i první potvrzené kapely. Mezi nimi jsou američtí Gwar, britští Napalm Death, skotští The Exploited, mexicko-americká Brujeria nebo japonští grindeři 324.
Kromě hudby patří k festivalu i neobvyklé kuriozní soutěže. Při závodech v plastových kontejnerech dva lidé tlačili popelnici a třetí seděl uvnitř. Jiná soutěž prověřovala, kdo nejdéle udrží v žaludku půl litru slané vody.
Odchod z Bojiště přitom organizátoři zvažovali delší dobu. Vadilo jim technické zázemí areálu a obavy vyvolávala také postupná zástavba okolních pozemků. Už dříve upozorňovali například na stav cest, chybějící napojení na vodovod a kanalizaci nebo možné budoucí omezení prostoru pro kemp.
V Hradci podle nich získá festival stabilnější zázemí a možnosti dalšího rozvoje.
„Bojiště pro nás bylo domovem dvacet sedm let a Trutnovu patří velký dík. V novém areálu máme prostor a možnosti náš festival dál rozvíjet,“ říká jeho zakladatel Miloslav „Čurby“ Urbanec.
Návštěvníci mají mít k dispozici keramické toalety a širší nabídku ubytování. Novinkou bude glamping, tedy vybavené stanové ubytování přímo v areálu. Přes oficiální web festivalu si mohou rezervovat také pobyt v partnerských hotelech.
Pořadatelé plánují speciální festivalovou hospodu, přednášky, výstavy a návrat oblíbených afterparty.
Kromě hudby patří k festivalu i neobvyklé kuriózní soutěže. Při závodech v plastových kontejnerech dva lidé tlačili popelnici a třetí seděl uvnitř. Jiná soutěž prověřovala, kdo nejdéle udrží v žaludku půl litru slané vody. V minulých letech nechybělo ani zavěšování na háky procházející kůží nebo přetahování lanem zaháknutým za kůži na zádech.
Navzdory extrémnímu programu policie festival v dřívějším vyjádření popisovala jako bezproblémovou akci s přátelskou atmosférou.
Festival Obscene Extreme vznikl v roce 1999 jako narozeninová oslava s přáteli a vyrostl v jeden z nejznámějších nezávislých festivalů extrémní hudby na světě. Funguje bez sponzorů a veřejných dotací, jen díky podpoře fanoušků a prodeji merchandise, jak vyjadřuje i jeho motto IN FANS WE TRUST. Každý rok na něm vystoupí až 85 kapel a přiláká přibližně 5 000 návštěvníků.