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Bičem na holou a jízda v popelnicích. Extrémní festival se stěhuje do Hradce

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Jízda v popelnicích, rány bičem či rákoskou na holou nebo zavěšování na háky. I takovou podívanou nabízel festival Obscene Extreme, který se po 27 letech loučí s Trutnovem. Příští rok zamíří do Hradce Králové, kde pořadatelé slibují lepší zázemí a nové možnosti zábavy.
Bičem na holou a jízda v popelnicích. Extrémní festival se stěhuje do Hradce

Bičem na holou a jízda v popelnicích. Extrémní festival se stěhuje do Hradce

Zdroj: Obscene Extreme
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 13:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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