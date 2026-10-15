Vylouhované čajové sáčky mají v domácnosti překvapivá využití. Jejich vyhozením končí v koši skutečný poklad

Jistě si čas od času rádi uvaříte šálek dobrého čaje. Po vypití oblíbeného nápoje nicméně čajový sáček nevyhazujte, ale recyklujte ho. Budete překvapeni, jak různorodé využití má.
Čaj je společně s kávou nejčastěji připravovaným horkým nápojem. Díky množství jeho různých odrůd (například bílý čaj, černý, červený či zelený) a namíchaných směsí si z široké nabídky jistě vybere každý z vás. Ovšem
povzbudivé a blahodárné účinky, které čaje na váš organismus mají, nejsou jejich jediným přínosem. Efektivně využít můžete totiž i použité čajové sáčky, které byste tudíž neměli vyhazovat, ale spíše si je krátkodobě uschovat v ledničce. Zjistěte, k čemu všemu se dají využít. Čajové sáčky vám pomohou stát se krásnějšími
O pleťové masce s výtažkem z čajových lístků jste již pravděpodobně slyšeli. Co jste ale možná nevěděli, je fakt, že existuje i mnohem levnější, avšak stejně efektivní alternativa. Vyluhované čajové sáčky vám totiž mohou pomoci s péčí o pleť i vlasy.
Trápí-li vás vyrážka nebo jste poštípaní od hmyzu, popřípadě se potýkáte se spáleninami, není nic jednoduššího než na 15 minut přiložit použitý čajový sáček na ošetřované místo. Po nějaké době, kdy budete postup opakovat, uvidíte kýžené výsledky. Fotografie: Freepik
Vzhledem k hydratačním, zklidňujícím a protizánětlivým účinkům, které čajové lístky mají, je tento postup vhodný i pro zmírnění spálenin od slunce. Skvělou službu vám čajové sáčky prokážou i při boji s tmavými kruhy pod očima. Abyste tyto nevzhledné „vady na kráse“ úspěšně
odstranili, použité čajové sáčky nechte alespoň hodinu v ledničce a poté je přiložte na problematickou oblast, kde je nechte čtvrt hodiny působit. S pomocí čaje rovněž zlepšíte kvalitu svých vlasů.
Abyste své kadeře posílili a dodali jim lesk, připravte si nálev z černého čaje, jímž vlasy po umytí šamponem opláchnete. Chcete-li mít vlasy hebčí a pevnější, použijte k jejich opláchnutí nálev ze zeleného čaje.
Použité čajové sáčky opět nevyhazujte – využijete je ještě například k odstranění nepříjemného zápachu z rukou. Pro eliminaci pachu česneku, cibule, ryb apod. sáček jednoduše roztrhněte a jeho obsah promněte mezi prsty a opláchněte. Další možnosti využití použitých čajových sáčků
Kromě oblasti péče o tělo vám vyluhované čajové sáčky pomohou s celou řadou dalších úkonů. Kupříkladu dokážou efektivně odmastit špinavé nádobí. To stačí ponořit do horké vody, v níž jsou vhozené 3–4 použité čajové sáčky.
Po jedné hodině v tomto „nálevu“ bude nádobí dokonale odmaštěné a stačí ho pouze opláchnout. Zde ovšem dejte pozor – černý čaj dokáže kromě odmaštění nádobí i lehce obarvit. Čajové sáčky nicméně upotřebíte i při běžném úklidu, jako je čištění zrcadel a skleněných částí nábytku. Fotografie: Pexels
Jednoduše vhoďte vyluhované čajové sáčky do hrnce s vodou, kterou přivedete k varu. Až nálev trochu vychladne, vyčistěte jím skleněné povrchy a zrcadla. Méně známým, avšak
osvědčeným trikem je i eliminace zápachu z bot. Proschnuté použité čajové sáčky jednoduše na noc vložte do zapáchající obuvi a druhý den ráno je vyjměte.
Uvidíte, respektive ucítíte, že čaj nežádoucí pachy dokonale pohltil. Kromě pohlcování pachů dokáže čaj
zabránit i vzniku plísní na rostlinách (snižuje pH půdy). Stačí jen „zasadit“ použité čajové sáčky v těsné blízkosti rostlin, které chcete před plísněmi ochránit.
Zdroj:
BobVila
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Použité čajové sáčky za žádných okolností nevyhazujte do koše. Zbavovali byste se tak zlatého pokladu s překvapivými účinky appeared first on BydlímeÚtulně.cz.