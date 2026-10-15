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Vylouhované čajové sáčky mají v domácnosti překvapivá využití. Jejich vyhozením končí v koši skutečný poklad

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Jistě si čas od času rádi uvaříte šálek dobrého čaje. Po vypití oblíbeného nápoje nicméně čajový sáček nevyhazujte, ale recyklujte ho. Budete překvapeni, jak různorodé využití má. Čaj je společně s kávou nejčastěji připravovaným horkým...
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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