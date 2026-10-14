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Hradecká Střezina ladí poslední detaily. Muzikanti se vrátí příští rok

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Nová okna, střecha a brzy i učebny, ve kterých bude radost hrát. Hradecká ZUŠ Střezina prochází velkou proměnou a mladí muzikanti by se do modernizovaného pavilonu klasické hudby mohli vrátit už příští rok.
Hradecká Střezina ladí poslední detaily. Muzikanti se vrátí příští rok

Hradecká Střezina ladí poslední detaily. Muzikanti se vrátí příští rok

Zdroj: ZUŠ Střezina
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 13:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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