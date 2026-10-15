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Lucie Polišenská z Polabí zhubla 30 kilo, ale cvičení ji nebaví. Do fitka ji přivedly bolesti zad a kolega z Ulice

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Herečka Lucie Polišenská zhubla od dubna 30 kilogramů. S trenérem Pavlem Šalitrošem natáčí vtipná videa ze cvičení, přičemž jedno viděl milion a půl lidí.
Lucie Polišenská v seriálu Polabí

Lucie Polišenská v seriálu Polabí

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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