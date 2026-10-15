Lucie Polišenská z Polabí zhubla 30 kilo, ale cvičení ji nebaví. Do fitka ji přivedly bolesti zad a kolega z Ulice

Čtyřicetiletá herečka Lucie Polišenská má od letošního dubna dole už třicet kilogramů. Na začátku října se s trenérem Pavlem Šalitrošem na Instagramu pochlubila novým milníkem u dopravní značky s třicítkou. Společné tréninky pojali s humorem a jejich vtipná videa ze cvičení mají na sociálních sítích statisíce zhlédnutí. Ke změně životosprávy ji přitom původně přivedly vážné zdravotní potíže a telefonát, který vůbec nečekala.
Vtipná videa z posilovny viděl milion a půl lidí
Do posilovny se jí původně vůbec nechtělo. Obrat nastal ve chvíli, kdy jí zavolal fitness trenér Pavel Šalitroš, kterému dal na herečku kontakt její kolega a kamarád Filip Rajmont. S cvičením začala v dubnu, koncem května měla dole prvních deset kilogramů a na konci srpna už čtyřiadvacet.
Ze začátku října pak pochází společný instagramový příspěvek z Prahy, na kterém se Šalitrošem pózují u dopravní značky s omezením rychlosti na třicet kilometrů v hodině. „Dnes slavíme třicítku! Když už nemůžeme věkem, tak alespoň sundanými kily. Lucka má 30 kilo dole!“ napsal trenér 6. října na Instagramu. Pro porovnání, jak vypadala herečka před hubnutím a jak vypadá dnes, se posuňte šipkami doprava.
Společné lekce berou s nadsázkou a pravidelně z nich natáčejí videa na sociální sítě. Na jednom z nich si Polišenská sedne na plošinu a trenér ji zvedá nohama. Na jiném záběru šlape na rotopedu a kamarád jí v komentáři žertem napsal, že jí už v divadle začaly padat kostýmy.
S publikováním na Instagramu jí pomáhá právě Šalitroš. „Mimochodem, aby mi ukázal, jak to funguje, natočili jsme spolu jedno vtipné video z fitka. A jen za týden ho vidělo milion a půl lidí! To mi přijde naprosto neuvěřitelné…“ řekla v červenci v rozhovoru pro Novinky.cz.
Sama se přitom s technikou a sociálními sítěmi příliš nekamarádí. „I já jsem nakonec pochopila, že je budu potřebovat, protože jinak by mi mohl ujet vlak. Ale moc s nimi neumím. Doba se mění hodně rychle a já si ve svých čtyřiceti připadám s mobilem v ruce, jako by mi snad bylo pětasedmdesát,“ řekla herečka.
Když se jí v červencovém rozhovoru ptali, co ji ve fitku tak baví, odpověděla jedním slovem: „Nic!“ Hned ale dodala, že cvičení na ni funguje a pomáhá jí, když ji někdo motivuje a trochu ji kope do zadku, aby vydržela.
K jídlu v krabičkách ji dovedly zdravotní potíže
Za rozhodnutím změnit režim stály zdravotní problémy. Polišenská byla loni hodně nemocná, vyhřezla jí plotýnka a několik měsíců ji trápily horečky, celková slabost a kruté bolesti zad. Při natáčení náročných filmových scén ležela o pauzách v bolestech na lavičce zabalená do deky. Trenér jí tehdy na rovinu řekl, že pokud bude takovým tempem pokračovat, zemře.
Vyhýbá se zkratkám v podobě injekcí na hubnutí i hladovění. Šalitroš jí spočítal denní energetický příjem a poměr bílkovin, sacharidů a tuků. Úplně vysadila alkohol a i během nepravidelného hereckého režimu jí z připravených krabiček. „Hlavně jsem se odnaučila brát jídlo jako odměnu. Na zahrádce si dám místo piva kolu Zero a jsem v pohodě. Klidně jdu s někým na večeři, a přitom sama nejím a vůbec mi to nevadí, protože vím, že se najím později,“ popsala.
Podle svých slov jí pestře a mnohem víc než dřív. „Na tom výsledku mám fakt nejradši to, že nevznikl na žádných nesmyslech ani drastických režimech, u kterých se člověk jen trápí. Naopak, docela se u toho bavíme,“ uvedl trenér na Instagramu.
Výměna šatníku a první módní focení k čtyřicátinám
Úbytek třiceti kilogramů znamenal také obměnu šatníku. Ke svým květnovým čtyřicátým narozeninám navíc dostala první módní focení v životě, při kterém se ukázala i v minisukni.
„Jako chtěla bych říct, že mi to změnilo život a jsem nový člověk. Ale to se nestalo. Myslím, že se vnímám pořád stejně, ale je dobré posouvat hranice,“ říká herečka. Zároveň doplnila, že si díky této zkušenosti uvědomila, že nemusí chodit jen v mikinách. Ve cvičení pokračuje s trenérem i nadále.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (instagram, novinky, zena.aktualne).