Kdo vyhraje StarDance? Bookmakeři zveřejnili kurzy, Vojtěch Dyk je jasný favorit

Zpěvák, herec a frontman B-Side Bandu vstoupí 10. října 2026 na parket ČT1 po boku tanečnice Cathariny Málek. A vstoupí jako
muž, kterého sázkový trh považuje za nejkompletnější balíček letošní sestavy. Analytik Fortuny Roman Kovařík to shrnul jednoduše: charisma, energie, rytmus. Dyk sám si v oficiálním rozhovoru pro Českou televizi ohodnotil smysl pro rytmus na osm až devět z deseti. Taneční techniku přiznal jen na čtyřku. Právě tahle kombinace, silný potenciál a prostor pro viditelný růst, dělá z jeho příběhu ideální sázkařskou sázku. Kurzová mapa parketu: kdo stojí kde
Fortuna před prvním přímým přenosem rozložila šance takto:
Soutěžící Kurz Vojtěch Dyk 2,20 Sara Sandeva 3,30 Tomas Sean Pšenička 3,75 Radek Štěpánek 9,00 Petra Nesvačilová 10,00 Hana Dvorská 10,00 Marta Jandová 11,00 Luciana Tomášová 12,00 Tomáš Matonoha 25,00 Tomáš Polák 25,00
Dyk vede, ale propastný náskok to rozhodně představovat nemusí. Sandeva za ním zaostává o pouhých 1,1 kurzového bodu, Pšenička o 1,55. Trojice tvoří jasně vymezenou favoritní skupinu, zbytek pole začíná až na devítce.
Proč bookmakeři věří právě Dykovi
Dykovo favoritství nestojí na jediném efektním argumentu. Spíš na součtu několika výhod, které žádný jiný soutěžící nemá pohromadě.
Zaprvé jevištní suverenita. Stovky koncertů, divadelních představení a televizních vystoupení mu dávají schopnost pracovat s kamerou, publikem i vlastním tělem pod tlakem živého vysílání. Zadruhé
rytmická inteligence, u muzikanta jeho formátu jde o zakódovanou dovednost, kterou tanečníci u celebrit běžně postrádají. Zatřetí rodinné zázemí. Manželka Tatiana Dyková prošla celou druhou řadou StarDance v roce 2007 a skončila druhá. Loni navíc Dyk sledoval projekt zblízka díky StarDance Tour. Zná tempo soutěže, ví, co obnáší tříměsíční tréninkový maraton, a rozumí psychickému tlaku formátu.
A pak je tu detail, který analytiky baví: Dykův kurz se během roku posunul. Na jaře 2026 ho Fortuna držela na 1,85, tedy ještě výrazněji favorizovaného.
Těsně před premiérou se číslo zvýšilo na 2,20, což signalizuje, že trh s blížícím se startem víc docenil i konkurenci v čele se Sandevou a Pšeničkou. Favoritství ale přetrvalo. Zdroj fotografie: Nextfoto Veřejnost sází jinak než bookmakeři
Zajímavý střet nabízí pohled na to, kam reálně míří peníze sázejících. Podle údajů citovaných médii směřovalo zhruba 35 % sázek na Dyka, to odpovídá jeho pozici lídra. Překvapení se skrývá na druhém místě: přibližně 27 % tiketů putovalo na Radka Štěpánka, přestože ten má kurz 9 ku jedné a v kurzové hierarchii figuruje až čtvrtý.
Proč? Bývalý tenisový daviscupový šampion má jméno, které rezonuje napříč generacemi. V
rozhovoru pro Českou televizi zdůraznil disciplínu, poslušnost v tréninku a odhodlání pracovat pod vedením partnerky. Sportovní návyky a televizní čitelnost z něj dělají sázkařského černého koně, ovšem bookmakeři mu nechávají vyšší kurz, protože atletický pohyb a společenský tanec jsou dvě odlišné disciplíny. Jak často předstartovní favorité skutečně zvítězili
Historická bilance předstartovních tipů přináší smíšené výsledky. V roce 2024 bookmakeři správně identifikovali Oskara Hese jako favorita, a Hes třináctou řadu
skutečně ovládl. Stejně přesný byl trh v roce 2021, kdy se prosadil Jan Cina. Naopak dvanáctou řadu v roce 2023 vyhrála Darija Pavlovičová, která mezi hlavní předstartovní favoritky podle dobových rekapitulací vůbec nepatřila.
Sázkový trh tedy dokáže spolehlivě vymezit okruh adeptů na titul, ale konkrétního vítěze netrefí pokaždé. A právě tady vstupuje do hry proměnná, kterou žádný algoritmus nepředvídá: divácké hlasování. Parket rozhoduje o kvalitě, ale telefony a SMS rozhodují o osudu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová