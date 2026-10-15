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Hry z PlayStation 3 si teď zahrajete na Androidu zdarma. V Google Play se ukrývá emulátor pod falešným jménem

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V obchodě Google Play je volně ke stažení aplikace ARMSX3, která dokáže na telefonech s Androidem spouštět hry z konzole PS3, a nestojí ani korunu.
Ovladač, herní konzole SONY, PlayStation

Ovladač, herní konzole SONY, PlayStation

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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