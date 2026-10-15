Hry z PlayStation 3 si teď zahrajete na Androidu zdarma. V Google Play se ukrývá emulátor pod falešným jménem

Kdo by v Google Play hledal emulátor PlayStation 3 pod názvem RPCS3, nic nenajde. Aplikace se totiž v obchodě jmenuje jinak: ARMSX3 (PS3 Emulator). Vydává ji vývojář ARMSX a teprve v popisu aplikace se dočtete, že jde o „free, open-source PlayStation 3 emulator for Android, built on RPCS3“. Právě v tom spočívá ono „falešné jméno“: emulátor vychází z kódové základny známého desktopového projektu RPCS3, ale v obchodě vystupuje pod vlastní značkou. Aplikace je veřejně dostupná a lze ji nainstalovat přímo z Google Play bez poplatku. Háček je jinde: v tom, co všechno potřebujete, aby na telefonu skutečně běžely hry.
Co přesně je ARMSX3 a jak souvisí s RPCS3
RPCS3 je open-source emulátor PlayStation 3, který se už řadu let vyvíjí pro počítače s Windows, Linuxem a macOS. ARMSX3 je samostatný projekt zaměřený na zařízení s Androidem a procesory architektury ARM64. Podle oficiálního repozitáře na GitHubu vychází z kódu projektu RPCS3 a doplňuje jej o funkce potřebné pro mobilní zařízení, například dotykové ovládání, mapování gyroskopu a úpravy pro mobilní grafické čipy. Nejde tedy o oficiální mobilní verzi vydanou vývojáři RPCS3, ale o samostatný projekt s vlastním názvem.
Proč vývojáři zvolili jiné jméno? Přímé vysvětlení jejich motivace není ve veřejných zdrojích k dispozici. Nabízí se spekulace, že chtějí předejít případným právním komplikacím spojeným se značkou Sony, takové vysvětlení ale nelze doložit. Ověřit lze pouze to, že aplikace v Google Play i na GitHubu vystupuje pod názvem ARMSX3, zatímco RPCS3 zůstává samostatným projektem zaměřeným především na počítače.
Zdarma neznamená bez nákladů
Samotný emulátor je bezplatný a má otevřený zdrojový kód. Tím ale výčet nákladů nekončí. Aplikace neobsahuje žádnou knihovnu her pro PlayStation 3, což odpovídá i přístupu komunity RPCS3, která na svých fórech zakazuje sdílení pirátského firmwaru a herního obsahu. Uživatel si musí obstarat systémový software PS3, který Sony stále poskytuje na svých stránkách podpory, a vlastní herní soubory.
A pak je tu hardware. Podle údajů v Google Play jsou pro různé úrovně výkonu doporučeny následující konfigurace:
- Minimum (lehčí hry): Snapdragon 865/870, 8 GB RAM, Android 11+
- Doporučeno (běžné tituly): Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM, Android 13+
- Optimum (náročné hry): Snapdragon 8 Elite, Adreno 830, alespoň 12 GB RAM, Android 14+ a aktivní chlazení
Telefony střední třídy tak poslouží spíše k experimentování. Pokud chcete spouštět náročnější hry, budete potřebovat výkonný telefon, ideálně s aktivním chlazením, které pomůže omezit přehřívání a pokles výkonu při delším hraní.
Ovládání a praktické hraní
Záznamy o vydání na GitHubu z přelomu září a října 2026 ukazují, že ARMSX3 podporuje dotykové ovládání přímo na displeji i mapování gyroskopu. Pro pohodlnější hraní ale dává smysl použít externí gamepad, například Razer Kishi s připojením přes USB-C. Dotyková tlačítka na displeji o úhlopříčce kolem šesti palců zkrátka nenahradí pohodlí fyzického ovladače, jako je DualShock 3.
Výkon i kompatibilita se liší podle konkrétní hry. Sami vývojáři v popisu aplikace upozorňují, že emulace PS3 klade na zařízení vysoké nároky. Náročné tituly, které intenzivně využívají procesorová jádra SPU a CPU, mohou mít problémy s výkonem i na doporučeném hardwaru. Rozhodně tedy neplatí, že na telefonu poběží bez potíží všechny hry.
Proč je vstup do Google Play tak důležitý
Největší posun nespočívá v samotné možnosti emulovat PS3 na Androidu. Experimentální verze a vývojové sestavy byly dostupné na GitHubu už dříve. Zlom nastal ve chvíli, kdy se projekt objevil jako běžná aplikace v oficiálním obchodě Google Play. Podle záznamů o vydání probíhaly testy pro Play Store kolem 24. až 27. září 2026, veřejné spuštění následovalo 8. října a poslední aktualizace je datována 11. října 2026. Uživatelé tak nemusejí instalovat APK z neznámých webů ani ručně povolovat instalaci z externích zdrojů.
Pro uživatele to znamená jednodušší instalaci a možnost získat aktualizace přímo přes Google Play. Výpis aplikace navíc uvádí, že aplikace nesdílí data s třetími stranami a nesbírá žádná uživatelská data. Jde o deklaraci vývojáře v obchodě, nikoli o nezávislé potvrzení, přesto je to užitečná informace při posuzování aplikace.
Emulace PS3 v kapse už není jen představou z technologických fór. Neznamená to ale, že si na každém telefonu zahrajete bez problémů. Pro náročnější hry bude potřeba výkonný hardware, dostatek paměti a dobré chlazení. A ani tehdy nelze zaručit, že všechny tituly poběží plynule.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman