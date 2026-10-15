Eben a Kostková končí, jejich nástupci překvapí. StarDance prý převezmou Leoš Mareš a Marta Dancingerová

Sobota 10. října 2026 odstartovala čtrnáctou řadu StarDance, a zároveň odpočítávání.
Česká televize potvrdila, že Marek Eben a Tereza Kostková stojí před kamerami naposledy. Dvě dekády, čtrnáct řad, jeden z nejstabilnějších moderátorských párů české televize. Jenže ještě než se rozezněla hudba úvodního večera, začala se řešit otázka, kdo po nich nastoupí. A odpověď, kterou přinesl Blesk, zvedla obočí i lidem uvnitř branže: Leoš Mareš a Marta Dancingerová. Proč právě tahle dvojice dává ve světě StarDance smysl
Na první pohled působí spojení showmana z komerční televize a herečky, která ještě před dvěma lety sama soutěžila na parketu, jako odvážný tah. Při bližším pohledu ale oba kandidáti mají ke StarDance překvapivě krátkou vzdálenost.
Mareš vstoupil do stardancového univerza už v roce 2015. V sedmé řadě tančil s Katarínou Štumpfovou a skončil pátý. Ke značce se vrátil i při StarDance Tour 2025, kde ho Česká televize sama obsadila, tedy ho
nepovažuje za cizí element, ale za osobnost, která do stardancového ekosystému zapadá. Dancingerová má zkušenost ještě čerstvější. Ve třinácté řadě v roce 2024 dotančila s Martinem Prágrem až do finále a obsadila druhé místo. Účast tehdy označila za splněný sen. Zná přímý přenos, finálový tlak i kamery ze vzdálenosti, kterou moderátor zažívá jen výjimečně. Dvacet let elegance versus nová energie z parketu
Česká televize na
oficiálních stránkách popisuje Ebena s Kostkovou jako ikonické duo a symbol noblesy, humoru a atmosféry celého formátu. Eben sám v rozhovoru pro ČT ke StarDance 2026 vyjádřil přání, aby si pořad svou noblesu udržel i po jeho odchodu. Kostková zase opakovaně zdůrazňovala autenticitu a vzájemnou chemii, která se budovala dvě desetiletí.
Případný nástup Mareše a Dancingerové by proto znamenal zřetelný stylový přesmyk. Mareš dnes patří mezi nejzkušenější velkoformátové moderátory v Česku, aktuálně uvádí SuperStar na Nově, kde ho stanice prezentuje jako jednoho z nejoblíbenějších bavičů v zemi.
Jeho tempo je rychlejší, humor přímočařejší, interakce s publikem razantnější. Dancingerová naopak přináší hereckou citlivost a osobní vazbu k soutěži, kterou žádný předchozí moderátor StarDance neměl. Právě v tomto kontrastu (showmanská jistota jednoho a čerstvá parketová empatie druhé) spočívá překvapivost celé kombinace. Zdroj fotografie: Nextfoto Co je potvrzené a co zatím zůstává zákulisní informací
Tři vrstvy faktů je nutné odlišit:
Potvrzeno Českou televizí: Čtrnáctá řada StarDance vysílaná od 10. října 2026 je poslední s Ebenem a Kostkovou. Jednání o nástupcích podle mluvčího ČT Josefa Duckého již skončila. Informace Nástupci mají být Leoš Mareš a Marta Dancingerová. Česká televize tato konkrétní jména veřejně nepotvrdila. Blesku z 12. října 2026: Reakce samotných aktérů: Dancingerová v odpovědi pro magazín Rytmus života, převzaté serverem Expres, uvedla, že by takovou nabídku musela delší dobu promýšlet a že zatím neví, po jaké dvojici dramaturgie sáhne. Přímé veřejné vyjádření Mareše k případné nabídce zatím neexistuje..
Mluvčí Ducký pro iDNES upřesnil, že televize jména nástupců zveřejní až ve chvíli, kdy začne připravovat další řadu soutěže. Kdy přesně to bude, ČT neoznámila.
Proč je volba moderátorů StarDance tak citlivá záležitost
StarDance patří k nejsledovanějším pořadům České televize. Loňská třináctá řada oslovila podle oficiální tiskové zprávy ČT téměř 4,5 milionu diváků.
Jde o formát, který si po dvě desetiletí budoval specifickou identitu, pomalejší, elegantnější, důstojnější než většina zábavních show na českém trhu. Moderátorská dvojice nebyla jen průvodcem večerem, ale spolutvůrcem celé atmosféry.
Pokud by Česká televize skutečně vsadila na Mareše a Dancingerovou, riskovala by rozhořčení části konzervativnějších diváků. Zároveň by ale
mohla přitáhnout mladší publikum, které Mareše zná z komerčního prostředí a Dancingerovou si pamatuje jako sympatickou finalistku. Podle nás by šlo o nejodvážnější dramaturgické rozhodnutí v historii pořadu, a právě proto o rozhodnutí, které stojí za pozornost.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Jana Šrámčíková