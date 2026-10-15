Na castingu rozezpíval porotu, při čekání na rozhodnutí byl ale přesvědčený, že vypadne. Devatenáctiletý Honza Hron z Hradce Králové nakonec postoupil mezi nejlepší padesátku SuperStar. Redakci Drbny popsal nervy v zákulisí a v soutěži promluvil také o tom, proč chce bourat stereotypy o Romech.
Honza z Hradce rozezpíval porotu SuperStar. Teď je mezi nejlepšími padesáti
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