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Honza z Hradce rozezpíval porotu SuperStar. Teď je mezi nejlepšími padesáti

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Na castingu rozezpíval porotu, při čekání na rozhodnutí byl ale přesvědčený, že vypadne. Devatenáctiletý Honza Hron z Hradce Králové nakonec postoupil mezi nejlepší padesátku SuperStar. Redakci Drbny popsal nervy v zákulisí a v soutěži promluvil také o tom, proč chce bourat stereotypy o Romech.
Honza z Hradce rozezpíval porotu SuperStar. Teď je mezi nejlepšími padesáti

Honza z Hradce rozezpíval porotu SuperStar. Teď je mezi nejlepšími padesáti

Zdroj: TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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