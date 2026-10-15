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Stará vana zahrabaná v zemi se za odpoledne změní v jezírko s vodopádem. Stačí písek, kameny a jedno malé čerpadlo

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Proměňte svou starou vanu v okouzlující jezírko a a sledujte, jak se vaše zahrada promění v nádherný prostor.
Stará vana zahrabaná v zemi se za odpoledne změní v jezírko s vodopádem. Stačí písek, kameny a jedno malé čerpadlo

Stará vana zahrabaná v zemi se za odpoledne změní v jezírko s vodopádem. Stačí písek, kameny a jedno malé čerpadlo

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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