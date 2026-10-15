Stará vana zahrabaná v zemi se za odpoledne změní v jezírko s vodopádem. Stačí písek, kameny a jedno malé čerpadlo

Zahrady se často stávají vítaným útočištěm, kde si můžete odpočinout od každodenního shonu a kde se můžete kreativně projevit. Jedním z jedinečných a ekologických způsobů, jak zvýšit atraktivitu zahrady, je postavení jezírka. A jako základ může klidně posloužit i stará vana.
Od vany až po jezírko
Prvním krokem v tomto transformačním procesu je výběr vhodné vany. Použít lze v zásadě jakýkoli kus, ať už se jedná o klasickou vanu na nožičkách, nebo modernější akrylátový model. Klíčové je zajistit, aby vana byla konstrukčně pevná a udržela vodu i zeminu.
Před instalací ji důkladně vyčistěte, abyste odstranili veškeré zbytky nebo chemikálie, které by mohly poškodit vodní organismy, jak radí web
ABC. Dále odstraňte všechny vodovodní armatury, baterie a trubky. Nakonec utěsněte přepadové otvory a všechny ostatní otvory vodotěsným silikonem, abyste zabránili úniku vody. Zdroj fotografie: Depositphotos Jedním z jedinečných a ekologických způsobů, jak zvýšit atraktivitu zahrady, je postavení jezírka. A jako základ může klidně posloužit i stará vana. Výběr místa je důležitý
A kam nové jezírko umístit? Vyberte pro něj místo, na které dopadá částečné sluneční světlo. Příliš mnoho slunce totiž podle webu
EmpressOfDirt může podporovat nadměrný růst řas, zatímco příliš málo může bránit růstu vodních rostlin. Správnou rovnováhu obvykle zajišťuje právě polostín.
Vykopejte jámu o něco větší, než jsou rozměry vany. Tím získáte prostor pro správné umístění a přirozeně vypadající okraje.
Dno jámy vyplňte pískem, aby se celá konstrukce stabilizovala. Na písek pak rozprostřete vrstvu štěrku nebo drobných kamínků. Tento základ napomáhá filtraci vody a poskytuje přirozený estetický dojem. Je také zásadní pro ukotvení kořenů rostlin. Zdroj fotografie: Depositphotos Přeměnou staré vany na zahradní jezírko nejen recyklujete nepoužívaný předmět, ale také přispějete k lepší biologické rozmanitosti. Přidání vodních prvků
I když to není nezbytné, doporučujeme u jezírka vytvořit ještě vodopád. Ten skvěle zvýrazní jeho krásu a zlepší cirkulaci a provzdušňování vody. Postavte ho na jednom konci vany z kamenů, cihel nebo jiných přírodních materiálů. Základ pro proudění vody pak dodá ponorné čerpadlo.
Nakonec do své vodní zahradní dekorace vysaďte různé vodní a vlhkomilné rostliny, abyste vytvořili prosperující ekosystém. Rozmístěte je dovnitř i kolem ní tak, abyste vytvořili plynulý přechod od jezírka k zahradě. A pak už se můžete jen kochat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři