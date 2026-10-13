Moderátorka Ústí si vzala na rozhovor hluboký výstřih. Trenér ani nemrkl a internet mu za to tleská po celém světě

Pátek 9. října 2026, Městský stadion v Ústí nad Labem, 1 587 diváků a zklamání. Domácí prohráli s Opavou 2:3, po poločase přitom prohrávali už 0:3. Pak přišel rutinní rozhovor pro klubové sociální sítě. Proti trenérovi Davidu Oulehlovi stála moderátorka Sabina Jakšová v bílém kostýmu s výrazným výstřihem a s růžovým mikrofonem v ruce. Oulehla zhruba minutu odpovídal na otázky o zápase a většinu času se díval kamsi stranou. Nic víc se nestalo. Přesto o tom do čtyř dnů psala média v Chorvatsku, Rumunsku, Bulharsku i Mexiku. Klub z druhé ligy získal pozornost, jakou by mu samotná porážka s Opavou nikdy nepřinesla.
Minuta, která přebila devadesát
Sportovně šlo o zcela běžný rozhovor. Oulehla mluvil o výkonu, o otočeném poločase a o tom, proč se jeho týmu doma nedaří. Na tom, co říkal, ale nikomu nezáleželo. Diváci po celém světě sledovali, kam se dívá.
Bulharský Fakti.bg popisuje trenéra jako lehce natočeného stranou, s pohledem upřeným kamsi do dálky. Chorvatský Večernji list upozorňuje, že záběr kamery výstřih moderátorky spíš zdůrazňoval. Portál Rijeka Danas píše o „bílém obleku a tričku s výrazným výstřihem“ a jako jeden z mála dodává věcnou poznámku: ze záběru nelze spolehlivě poznat, proč se trenér díval právě tímto směrem. Mohl sledovat kameru, asistenta nebo dění na hřišti.
Internet ale vysvětlení nepotřeboval. Vážný trenér po porážce, vedle něj moderátorka v outfitu, který by se spíš hodil na galavečer, a pohled, který se jí vytrvale vyhýbá. Taková scéna funguje bez titulků i bez znalosti češtiny. Proto se tak rychle šířila.
Od Záhřebu po Mexiko
Video se podle zahraničních médií objevilo na oficiálním Instagramu FK Viagem Ústí nad Labem. Odtud se rozšířilo na síť X, kde ho sdílely i velké fotbalové účty. Zahraniční weby nejčastěji citují francouzsky psaný příspěvek účtu @patriot_senior a španělskojazyčné stránky typu Motivaciones Fútbol.
Komentáře se točí kolem několika stejných vtipů:
- železná disciplína a „mentální síla“, jakou by mu prý záviděl leckterý reprezentant,
- manželka za kamerou, která se na rozhovor jistě dívá,
- opakované přehrávání klipu lidmi, kteří česky nerozumí ani slovo.
Mezi příspěvky se objevila i údajná Oulehlova citace, podle níž mu manželka zakazuje dívat se na „takové“ moderátorky. Rumunský Digi Sport ji převzal s odkazem na srbský Kurir. Fakti.bg ale výslovně upozorňuje, že pro tento výrok zatím neexistuje žádný přímý důkaz ani oficiální potvrzení. Podle všeho jde spíš o vtip, který si internet trenérovi „vypůjčil“, než o skutečný výrok.
Mexický Soy Referee šel ještě dál a věnoval moderátorce samostatný článek o tom, kdo je Sabina Jakšová. Zahraniční weby ji představují jako jednu z rozpoznatelných tváří klubových sociálních sítí Viagemu a odkazují na její instagramový účet @sabina_j96. Jak se k celé vlně a ke komentářům o svém vzhledu staví ona sama, zatím veřejně známo není.
Podobné momenty nejsou ve sportu nic nového. V USA se loni rozebíral rozhovor reportérky ESPN Molly McGrath s trenérem Marcusem Freemanem, u kterého se pozornost rovněž přesunula k outfitu. Její kolegyně Laura Rutledge zase vysvětlovala, že reportérka u hřiště má často jen pár vteřin na otázku a že jde o jednu z nejvíce nepochopených prací v televizi. Rozdíl je v tom, že tam jde o celostátní stanice. Ústí to zvládlo s klubovým Instagramem.
Trenér měsíce, kterého řeší kvůli pohledu
Pro Davida Oulehlu je to trochu nespravedlivé. Jednačtyřicetiletý trenér, který vedl Varnsdorf, Žižkov, Jihlavu i slovenskou Skalici a působil také v Baníku Ostrava, převzal Ústí 1. července 2026. Hned po prvním měsíci ho oficiální web Chance Národní ligy vyhlásil trenérem srpna. Tým pod ním táhne nahoru a on sám tehdy v rozhovoru mluvil o soustředění na detaily. To, čeho si internet všiml, je tedy vlastně jeho trenérská přednost.
Zápas s Opavou mu ale radost neudělal. Podle oficiální zprávy Chance Národní ligy hosté rozhodli už v prvním poločase, kdy skórovali Filip Štěpánek, Peter Juritka a Marcel Novák. Ústí se probudilo až po přestávce: v 69. minutě snížil Jonáš Bzura, o dvě minuty později přidal druhý gól Yacouba Diarra. Na vyrovnání to nestačilo.
Výhra přitom mohla Ústí vynést do čela soutěže. Takhle zůstalo podle zahraničních souhrnů třetí s 18 body, tři body za vedoucí Karvinou. Oulehla pro iDNES přiznal, že domácí ztráty neumí rozklíčovat. Čísla jsou skutečně zvláštní: venku jeho tým do té doby neinkasoval a ztratil jediný bod, doma ale dostal už jedenáct gólů a z šesti zápasů vyhrál jen dvakrát. Trenér tedy po zápase měl opravdu o čem přemýšlet. I to může vysvětlovat jeho nepřítomný pohled.
Moderátorky jako obchodní model
Kdo sleduje Viagem déle, ví, že tento klip nevznikl ve vzduchoprázdnu. Ústecký klub stojí na moderátorkách a obsahu pro sociální sítě už několik sezon. Spojení fotbalu se showbyznysem je jeho poznávacím znamením.
Už v březnu 2025 o tom podrobně psal iDNES. Část fanoušků se tehdy nad moderátorkami pohoršovala a mluvila o „vábničkách“ a o vyzývavosti, která do fotbalu nepatří. Klub ale nabídl jinou bilanci. Marketingový ředitel Matěj Svojše tvrdil, že „bizarní marketing“ sponzory neodhání, ale přivádí, a že klub po podzimu podepsal 21 nových sponzorských smluv. Majitel Přemysl Kubáň odhadoval přínos nových partnerů na dva miliony korun. Zdůrazňoval také, že nechce stavět na jedné hvězdě, ale na konceptu více moderátorek a značce klubu.
Přímé vyjádření Jakšové ani vedení klubu k tomu, proč zvolila právě tento outfit, k dispozici není. Mluvit o záměrné provokaci by proto bylo přehnané. Podle nás se ale video nerozšířilo navzdory marketingu Viagemu, nýbrž díky němu. Klub léta připravoval půdu: výrazné tváře, krátká videa, pověst týmu, který dělá věci jinak. Stačilo, aby se do záběru přidal trenér, který na tu hru nepřistoupil. Kontrast obstaral zbytek.
U aktuálního videa se kritika objevuje spíš v anonymních diskusích, kde část lidí označuje outfit za nevhodný na fotbalový rozhovor. Konkrétní jména ani nové argumenty se neobjevily. Debata se točí v kruhu, který Ústí zná už dva roky. A dosah klubu mezitím roste.
Kde Ústí vidět příště
Rozhovor je stále k dispozici na klubovém Instagramu FK Viagem Ústí nad Labem a několik zahraničních webů ho vložilo přímo do svých článků. Kdo by se chtěl podívat i na fotbal, má několik možností:
|Co
|Kde
|Záznamy a přenosy Chance Národní ligy
|Oneplay, placená CHNLIGA.TV
|Vybrané zápasy v televizi
|ČT sport, Sporty TV, Prima Sport
|Přenosy přes sázkové kanceláře
|TV Chance, TV Tipsport (vyžaduje registraci)
Nejbližší zápas hraje Ústí v pátek 16. října od 18:00 v Prostějově na stadionu Za místním nádražím. Kvůli zraněním a kartovým trestům nepůjde o snadnou cestu. O týden později, 23. října, čeká Ústí domácí šlágr s vedoucí Karvinou, který podle oficiálního webu soutěže odvysílá ČT sport.
Jestli po něm přijde další rozhovor s Jakšovou, se zatím neví. Pokud ano, tentokrát ho bude sledovat i publikum v Bukurešti, Záhřebu a Mexiku. Pro Oulehlu bude podstatnější, jestli jeho tým konečně začne doma vyhrávat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta