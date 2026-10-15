Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tyto 3 věty často říkají vyšinuté narcistní osobnosti. Funguje to spolehlivě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Narcistická porucha osobnosti není jen záležitost nafoukaných lidí na sociálních sítích. Jde o vážnou diagnózu, která dokáže systematicky ničit vztahy, rodiny i kariéry. A projevuje se třemi typickými frázemi.
Tyto 3 věty často říkají vyšinuté narcistní osobnosti. Funguje to spolehlivě

Tyto 3 věty často říkají vyšinuté narcistní osobnosti. Funguje to spolehlivě

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Jak zdesetinásobit signál Wi-Fi v běžné domácnosti: Jednoduchý návod, co funguje spolehlivě
Jak zdesetinásobit signál Wi-Fi v běžné domácnosti: Jednoduchý návod, co funguje spolehlivě
Kdo najde doma tyto hodinky československé výroby, dostane od sběratelů až 700 000 Kč
Kdo najde doma tyto hodinky československé výroby, dostane od sběratelů až 700 000 Kč

Při úklidu starého nábytku po dědečkovi můžete narazit na poklad v hodnotě luxusního automobilu. Stačí...

KVÍZ: Zapomeňte na babské rady z internetu. Dnes odhalíme, které „zdravé“ návyky jsou ve skutečnosti nesmysl
KVÍZ: Zapomeňte na babské rady z internetu. Dnes odhalíme, které „zdravé“ návyky jsou ve skutečnosti nesmysl

Často slýcháme rady ohledně zdraví a výživy. Ale co je skutečně pravda a co jen zažitý mýtus? Není snadné...

Tohle vás vrátí do mládí: V pátek ve 22:50 odpálí Nova nejlepší akčňák konce osmdesátek
Tohle vás vrátí do mládí: V pátek ve 22:50 odpálí Nova nejlepší akčňák konce osmdesátek

Páteční večer volá po pořádné dávce napětí a zábavy. Pozdě v noci dorazí na obrazovky snímek, který navždy...

Soused mi řekl, ať se doma podívám pod dětskou podložku. Zažil jsem oprávněný šok
Soused mi řekl, ať se doma podívám pod dětskou podložku. Zažil jsem oprávněný šok

Pěnová skládací podložka chrání parkety před škrábanci a dětem zajišťuje měkký povrch na hraní. Jeden táta...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.