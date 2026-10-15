Tyto 3 věty často říkají vyšinuté narcistní osobnosti. Funguje to spolehlivě

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Slovo narcis dnes používáme téměř na každém rohu. Stačí, když se někdo rád fotí do mobilu, neustále mluví o svých úspěších nebo působí nadneseně sebejistě. Ve skutečnosti má ale narcistická porucha osobnosti k běžné ješitnosti stejně daleko jako drobná rýma k zápalu plic.
Podle psychiatrických manuálů DSM-5 a MKN-11 se jedná o oficiální diagnózu, kterou v populaci nese odhadem jen 1 až 2 procenta lidí, častěji muži. Nejde o neškodnou povahovou vychytralost, ale o hluboce zakořeněný vzorec jednání, který systematicky ničí mezilidské vztahy, rozbíjí rodiny a paralyzuje pracovní kolektivy. A co je nejhorší: člověk s touto poruchou používá při komunikaci několik typických manipulativních frází, které fungují se zarážející přesností.
Empatie? Ta v jejich slovníku neexistuje
Jádrem celé poruchy je naprostá absence empatie spojená s chorobným přesvědčením o vlastní výjimečnosti a nadřazenosti. Takový člověk se vnitřně cítí být nad všemi ostatními. Běžné lidské projevy – únavu, smutek, nemoc, přiznání omylu – považuje za neodpustitelnou slabost.
Když se ocitnete v těžké situaci, nepočítejte s útěchou. Místo podpory se dočkáte výsměchu, pohrdání nebo ledového ticha. Pro slabé lidi totiž v jeho světě není místo. A pokud sami někdy selhali? To si buď nevybavují, nebo za to okamžitě obviní někoho jiného.
Dalším klíčovým motorem je patologická touha po moci a kontrole. Narcisté potřebují řídit dění kolem sebe, protože jedině tak udržují svou křehkou vnitřní rovnováhu. Proto často míří do vedoucích pozic, kde mají formální autoritu a mohou rozhodovat o osudech druhých. Sebeovládání u nich funguje jen jako účelová maska – nasazují ji ve chvíli, kdy od okolí něco potřebují. Jakmile dosáhnou svého, přetvářka rychle opadá.
Nejdřív vás zahltí láskou, pak vás ovládnou
Zvlášť nebezpečná dynamika se odehrává v osobních vztazích. Na začátku se často prezentují jako dokonalí partneři, kteří by pro vás udělali první poslední. Tato fáze – odborně nazývaná love bombing – slouží pouze k tomu, aby si získali vaši důvěru a připoutali si vás.
Následuje postupné emocionální vykořisťování. Začnou systematicky omezovat vaši svobodu, izolovat vás od rodiny i přátel a nezřídka přebírají kontrolu nad společnými financemi. Z rovnocenného partnera se postupně stává pouhý objekt či majetek, který má sloužit k naplňování potřeb manipulátora.
V každodenní komunikaci se tento mechanismus propisuje do několika typických vět, které slouží k popření reality a ovládnutí druhého člověka.
První typickou reakcí bývá tvrzení: „To se nikdy nestalo, všechno si vymýšlíš.“ Jde o ukázkový příklad manipulace známé jako gaslighting, kdy narcista odmítá přijmout jakoukoli odpovědnost za své jednání. I když máte v ruce jasné důkazy, záznamy nebo svědky, bude tvrdit, že vaše paměť nefunguje správně. Cílem je zpochybnit váš úsudek a dovést vás do stavu, kdy začnete pochybovat o vlastním zdravém rozumu.
Druhým oblíbeným obratem bývá věta: „Jsi příliš přecitlivělý a děláš z komára velblouda.“ Narcista tím okamžitě obrací pozornost od svého nevhodného chování k vaší reakci. Místo toho, aby řešil urážku nebo podraz, kterého se dopustil, udělá problém z toho, že vás to ranilo. Tímto tahem vás zbaví práva na vlastní emoce a donutí vás obhajovat se za to, že se vůbec cítíte dotčeni.
Třetí věta, která spolehlivě uzavírá jakoukoli debatu, zní: „Za všechno můžeš ty, donutil jsi mě takhle jednat.“ Narcistická osobnost totiž ze zásady nikdy nepřizná vlastní chybu. Slovo omluva v jejím slovníku neexistuje. Pokud nastane konflikt, pravidla se ohnou tak, aby vina padla na kohokoli jiného. Jakákoli snaha konfrontovat takového člověka s fakty naráží na neprostupnou zeď arogance, a pokud zatlačíte příliš, reakcí bývá nekontrolovatelný záchvat vzteku a snaha vás zničit.
Kdy je čas odejít
Život nebo práce v blízkosti člověka s narcistickou poruchou představuje obrovskou psychickou zátěž. Nejde o to někoho nálepkovat za chvilkový egoismus, ale o schopnost včas rozpoznat dlouhodobé manipulativní vzorce, které vás zbavují důstojnosti a svobody.
Jakmile zjistíte, že v komunikaci s druhým člověkem nemáte nikdy právo na pravdu, pocity ani hranice, je nejvyšší čas přehodnotit, zda vám takový kontakt vůbec stojí za to. Protože skutečný vztah – ať už partnerský, rodinný nebo pracovní – by měl být postavený na vzájemném respektu, nikoli na ovládání.
Zdroje článku: Harvard Health, Cambridge Core, psychiatryonline.org, ireceptar.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová